艾兆禮「翠紅」「肯佩斯」

騎師艾兆禮昨晚跑馬地夜賽策騎「福星小子」贏得其今季第十一場頭馬，周六沙田賽事，其八匹坐騎實力不弱，多駒曾在其胯下贏馬或上名，如今再次夥拍上陣，自然收到人馬合拍功效，艾兆禮今晨表示，「翠紅」和「肯佩斯」兩駒季內成績良好，有望繼續取得佳績而回。

翠紅收復前失

「翠紅」今季兩戰直路賽取得一冠一亞。

廖廄「翠紅」上季曾接受碎骨手術，但今季健康回復正常，至今兩戰直路賽取得一冠一亞，周六出戰千二米，艾兆禮說:「『翠紅』今季狀態良好，陣上隨即交出表現，剛戰牠升二班賽上陣，面對更強對手，能夠力拼得亞軍，演出已在水平之上，今次牠競逐千二米，以牠上季尚未成熟，但跑此程只以兩個多馬位不敵敗在今季競逐一級賽上名的『舉步生風』腳下，反映其理應合適，加上牠今仗仍只負一二一磅，所以『翠紅』今仗有望收復前失，贏得今季第二場頭馬。」

肯佩斯轉戰千四

「肯佩斯」周六將列陣第十場三班千四米。

「肯佩斯」剛戰增程跑泥地中距離，但只能跑第五過終點，周六此駒列陣第十場三班千四米，騎者說:「上場『肯佩斯』初次增程出賽，未能交出成績是可以理解，而且牠亦所負不遠，今次轉戰田草千四米，以牠今季初出在田草千二米贏馬，與及在外地曾勝該路程的賽績，應該可以勝任，倘若同場有快起步後前領，令早段步速正常，『肯佩斯』將在有利形勢下爭勝。」

此外，艾兆禮還表示黎廄「英雄戰歌」在抖暑期間曾接受手術，但近月已回復正常操練，近期快跳和試閘功夫做足，狀態正在逐步回升，周六牠復出跑贏馬路程千二米，當然會全力以赴，冀望憑本身質素和路合之利，「英雄戰歌」能夠拼入前列一席歸來。

文傑

