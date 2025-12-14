馬場密探048｜「冷娃」後上爆大冷

今日沙田第三場四班千二米爆岀冷門，黎昭昇馬房的「冷娃」，上場才在條件賽跑第三，今日再岀排十四檔，仍然克服劣勢，由奧爾民策騎後上壓倒另一冷馬「幸運愉快」，爆出三十一倍大冷贏馬。

賽後練馬師黎昭昇說：「『冷娃』上場在港初出，走勢非常稚嫩，馬兒只有三歲，仍然是小朋友，結果跑得第三名，已展示出不錯的質素。『冷娃』經過上場出賽後，有明顯進步，今場再出，排十四檔跑田草千二米難度極高，加上同場對手甚強，馬兒能夠取得頭馬，可見馬兒的前景應該不錯，評分有上升空間。」