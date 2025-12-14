Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「冷娃」後上爆大冷

馬圈快訊
更新時間：14:22 2025-12-14 HKT
發佈時間：14:22 2025-12-14 HKT

今日沙田第三場四班千二米爆岀冷門，黎昭昇馬房的「冷娃」，上場才在條件賽跑第三，今日再岀排十四檔，仍然克服劣勢，由奧爾民策騎後上壓倒另一冷馬「幸運愉快」，爆出三十一倍大冷贏馬。

賽後練馬師黎昭昇說：「『冷娃』上場在港初出，走勢非常稚嫩，馬兒只有三歲，仍然是小朋友，結果跑得第三名，已展示出不錯的質素。『冷娃』經過上場出賽後，有明顯進步，今場再出，排十四檔跑田草千二米難度極高，加上同場對手甚強，馬兒能夠取得頭馬，可見馬兒的前景應該不錯，評分有上升空間。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作
「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作
影視圈
17小時前
8000萬六合彩頭獎夢碎 港男「中晒」7個字 僅收安慰獎彩金 網民參透買電腦飛一特質
8000萬六合彩頭獎夢碎 港男「中晒」7個字 僅收安慰獎彩金 網民參透買電腦飛一特質｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
77歲曾闖政界男星患第三期前列腺癌已做99次電療 認性功能受損 自爆與妻分房無性生活
77歲曾闖政界男星患第三期前列腺癌已做99次電療 認性功能受損 自爆與妻分房無性生活
影視圈
20小時前
BNO護照入境香港，雙重國籍人士或不再獲領事協助。
BNO護照入境香港 雙重國籍人士或不再獲英領事協助
即時國際
17小時前
馬圈傳奇女王自爆地獄式人工受孕 三年做九次試管嬰感崩潰：我乜嘢問題都冇，但係都唔中
馬圈傳奇女王自爆地獄式人工受孕 三年做九次試管嬰感崩潰：我乜嘢問題都冇，但係都唔中
影視圈
6小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
河南有28歲女教師在成親當日跳樓輕生，以控訴被家人逼婚。
珍惜生命︱河南28歲高中女教師死控逼婚 成親日跳樓輕生
即時中國
5小時前
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
保健養生
2025-12-13 10:14 HKT
宏福苑居民失家園 家居保可賠償暫住大灣區開支 「有保險公司已百萬、百萬地賠出去」
宏福苑五級火｜居民失家園 家居保可賠償暫住大灣區開支 「有保險公司已百萬、百萬地賠出去」
投資理財
9小時前