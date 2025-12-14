Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「金滙千帥」打開勝門

馬圈快訊
更新時間：13:05 2025-12-14 HKT
發佈時間：13:05 2025-12-14 HKT

今日沙田國際賽日頭場四班千四米，賀廄的「金滙千帥」在潘頓胯下後上打開在港勝門。

賽後練馬師賀賢說：「從『金滙千帥』的血統顯示，此馬可以應付更長途程，此馬上場跑谷草千二米，加上形勢不太有利，敗可原諒。今場增程跑田草千四米，路程更合『金滙千帥』的發揮，排二檔理想，潘頓充分利用檔位的優勢，為馬兒打開在港勝利之門，此馬會循序漸進地增程而戰，長力可及千六米，我認為牠仍在四班有競爭力。」

