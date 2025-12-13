Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

獨家猛料│「包裝」系善有善報

馬圈快訊
更新時間：21:01 2025-12-13 HKT
發佈時間：21:01 2025-12-13 HKT

周日沙田賽事，出戰第六場的「包裝創新」馬主何芷韻是現任保良局主席，保良局一直關注受大埔火災影響居民的情況。早前何芷韻曾經與一眾政府官員包括財政司黃偉綸副司長、教育局蔡若蓮局長、民政及青年事務局麥美娟局長、林雪麗常任秘書長、梁宏正副局長等先後到訪保良局李兆基青年綠洲，探訪入住的受影響家庭。另外，保良局向宏福苑每戶發放現金港幣15,000元「緊急援助金」，至今合共發放約港幣2,800萬元，希望與受影響居民攜手渡過難關。

何芷韻熱心公益，出錢出力為慈善，她是「包裝」系馬主李文斌的太太，周日「包裝」系的「包裝戰將」及「包裝創新」分別出戰第三及六場，且看能否為李文斌和其太太何芷韻帶來頭馬喜悅。

陳嘉甜

