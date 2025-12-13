獨家猛料│「包裝」系善有善報
更新時間：21:01 2025-12-13 HKT
發佈時間：21:01 2025-12-13 HKT
發佈時間：21:01 2025-12-13 HKT
周日沙田賽事，出戰第六場的「包裝創新」馬主何芷韻是現任保良局主席，保良局一直關注受大埔火災影響居民的情況。早前何芷韻曾經與一眾政府官員包括財政司黃偉綸副司長、教育局蔡若蓮局長、民政及青年事務局麥美娟局長、林雪麗常任秘書長、梁宏正副局長等先後到訪保良局李兆基青年綠洲，探訪入住的受影響家庭。另外，保良局向宏福苑每戶發放現金港幣15,000元「緊急援助金」，至今合共發放約港幣2,800萬元，希望與受影響居民攜手渡過難關。
何芷韻熱心公益，出錢出力為慈善，她是「包裝」系馬主李文斌的太太，周日「包裝」系的「包裝戰將」及「包裝創新」分別出戰第三及六場，且看能否為李文斌和其太太何芷韻帶來頭馬喜悅。
陳嘉甜
最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
2025-12-12 17:51 HKT
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
2025-12-12 17:26 HKT
商經局前局長蘇錦樑因病逝世 享年67歲
9小時前