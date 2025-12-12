Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

浪琴香港國際賽事│周日「2025浪琴香港國際賽事」多寶大賞共高達3,600萬港元

馬圈快訊
更新時間：14:16 2025-12-12 HKT
發佈時間：14:16 2025-12-12 HKT

年度國際賽馬盛事「2025浪琴香港國際賽事」，將於12月14日（星期日）在沙田馬場舉行。當日除了有累積多寶外，馬會更特設多寶，提供贏取合共達3,600萬港元的機會。

當中，三T彩池有900萬港元累積多寶，如以10港元一注獨中三T正獎，估計彩金有機會高達1,800萬港元。

另外，馬會將從營辦者儲備撥出共140萬港元多寶至第一口及第四口孖T，預計10港元一注獨中的彩金可分別獲派500萬港元。

馬會亦將由多寶儲備撥出合共800萬港元，為當日四項焦點一級賽 – 第4場（浪琴香港瓶）、第5場（浪琴香港短途錦標）、第7場（浪琴香港一哩錦標）及第8場（浪琴香港盃）的四重彩及四連環合併彩池各注入200萬港元。

開售時間

「2025浪琴香港國際賽事」的各項彩池，將於12月13日中午12時正開始接受投注*。顧客可在各場外投注處#、電話投注及數碼平台**購票。

* 投注人士必須年滿18歲

# 部份場外投注處服務時間或有不同，請瀏覽https://is.hkjc.com/ocb/ocbbizhour_ch.pdf 查閱最新詳情

** 數碼平台包括網上投注服務「投注區」bet.hkjc.com、馬會投注三合一及Racing Touch流動應用程式
 

