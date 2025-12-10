馬場密探048｜「品德寶寶」後上取勝

今晚國際騎師錦標賽首關，四班一千米，莫雷拉的坐騎大熱門「超強六十」三甲不入，反而對上兩場由見習生黃寶妮策騎上名而未能贏馬的文廄「品德寶寶」，今次在布宜學胯下走勢更佳，直路上擊敗一度岀頭的「凝聚美麗」勝出，布宜學因此率先取得十二分，潘頓得六分，麥道朗四分。

今晚第四場國際騎師錦標賽首關是四班谷草1000米，由布宜學騎的文廄「品德寶寶」後上贏馬，賽後布宜學說:「這是我在快活谷贏得的第一場頭馬，『品德寶寶』起步後不快，我便留後競跑。今場賽事步速甚快，馬兒的狀態非常好，入直路上後勁凌厲，我能夠在快活谷取得首場快活谷頭馬，實在非常開心。」

