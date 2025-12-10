Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒靈活玩│「駿馬之星」五班夠惡

馬圈快訊
今晚將上演國際騎師錦標賽，除了常客莫雅及潘頓外，也有下半季狂掃G1嘅李慕華再度東來，還有算是「老香港」的李寶利首度參戰，陣容可謂星光熠熠。

四關賽事中，有近績及具戰力的馬匹不少，是近年最均勢的一屆，正因咁平均，在投注上有點好睇唔好賭之感，所以主力場次都係向其他場次埋手。

第一場「駿馬之星」雖然今季三戰未入三甲，但連場所遇到的對手及際遇都非理想，先是大前仗已是出戰季初強組；而前仗沿途殿後屬超慢步速受害者，敗不足據。

上仗「駿馬之星」初增程跑一哩，雖然貼欄競跑賺了腳程，但遇步速偏快屬不利之餘，亦考驗氣量，最後一直在主馬群中纏鬥無潰散，且鄰近不乏沙田四班識贏及入位分子，賽事水準不俗。

再查當晚的谷A，直路最內欄跑線狀況相對頗差，跑到一棟都無的「賢心星」、「飛騰騅」及「藍地球」之後大變身，而跑得好的「安康萬里」、「奔放」翌仗也再交出表現，所以已證明有氣量的「駿馬之星」今趟首度在五班上陣，執筆時仍有不俗賠率，值得一搏。

波仔靈活玩過關提供：

第一場 WP    2
第二場 Q/PQ    6膽拖 1 2 7 12
第六場 二重彩    2複式膽拖1 4 10
混合過關三串七    共188注

