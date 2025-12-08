浪琴香港國際賽事│葛威法雙龍出海競逐浪琴香港國際賽事 冀再添一級賽殊榮

葛威法於近年可說是歐洲冒起得最快的練馬師之一，但2025年無疑是他躋身頂尖練馬師行列的一年。



於今次來港出戰今屆浪琴香港國際賽事前，葛威法已打破由費伯華所保持法國練馬師於一年內勝出十三項一級賽的紀錄，其中更不乏馬壇最重要的大賽，包括憑「得令星」首次勝出凱旋門大賽（2400米一級賽），以及派出廄下另外兩匹佳駟「颯勁麗」及「姬爽朗」各勝一項法國經典賽。



除了在法國取得佳績外，這位四十八歲的練馬師也在國際舞台上取得了重大突破。他旗下的「姬爽朗」於年內為馬房奪得首個育馬者盃賽事冠軍；而頂級佳駟「格倫島」的戰績更加彪炳，先攻下聖格盧大賽（2400米一級賽），其後接連揚威英皇錦標（2392米）及英國冠軍錦標（1993米）兩項一級賽，上仗更成功捧走日本盃（2400米一級賽），讓他成為自2005年後首位勝出該賽的海外練馬師。



葛威法今次進軍浪琴香港國際賽事，將派出馬房的其中兩匹主力「歌利巨人」及「健身心」爭標。「歌利巨人」繼今年在富衛保險女皇盃（2000米一級賽）中取得第九名後再度來港參賽，出爭總獎金高達二千六百萬港元的浪琴香港瓶（2400米一級賽）；「健身心」則作首次遠征，角逐總獎金高達四千萬港元的浪琴香港盃（2000米一級賽）。

葛威法 (圖) 今次進軍浪琴香港國際賽事，將派出馬房的其中兩匹主力「歌利巨人」及「健身心」爭標。



葛威法說：「兩駒的狀態均令我很滿意。牠們週三在尚蒂伊馬場出操時表現良佳，看來處於巔峰狀態。」



「歌利巨人」至今已兩勝一級賽，分別攻下2024年英皇錦標（2392米一級賽），以及今年在德國最重要的全齡賽事巴登大賽（2400米一級賽）中奪冠，證明有力於本週日（12月14日）問鼎今屆浪琴香港瓶的冠軍寶座。



葛威法說：「我於今季一直嘗試為馬兒重建信心及提升體能。牠在美國的表現相當出色，在旅途中也適應良好，顯示長途跋涉對馬兒不再是問題。」



「歌利巨人」目前的官方評分為120分，與同樣列陣今屆浪琴香港瓶的凱旋門大賽季軍「同工之妙」及上屆冠軍「遠飛標槍」相同，勢必成為爭勝要角之一。這匹佳駟如能再次交出攻下英皇錦標時的表現，或會與獲評123分的「南加名城」不相上下。



葛威法坦言，「歌利巨人」於過去兩季的最大問題在於發揮不夠穩定，並補充道：「今仗強敵林立，但感覺有點勢均力敵。我們都知道『歌利巨人』需要一切條件配合才能發揮最佳水準。」

「歌利巨人」將於今年第二度來港參賽。



浪琴香港國際賽事的晨操時段雲集了來自世界各地的觀操客，有時難以預測哪些參賽馬於賽前操練時會向他們展示真正實力，但「健身心」佳態洋溢，足以吸引眾人目光。



隨著莫雅趕及復出繼續為岳伯仁及古摩亞陣營效力，蘇銘倫將會與葛威法麾下的兩匹參賽馬故劍重逢。



父系出自Le Havre的「健身心」早前夥拍蘇銘倫在多維爾勝出尚羅萬尼錦標（2000米），在打開一級賽勝門之餘，也為牠爭取到凱旋門大賽的參賽資格。



葛威法表示：「跑完凱旋門大賽後，我們安排馬兒出爭英國冠軍雌馬錦標（2400米一級賽），牠的表現非常好，但我絕對認為一哩半對牠來說太長。」



「牠是匹步幅闊大的雌馬，我覺得一又四分一哩更適合牠，但我已非常滿意牠的狀態。」

「健身心」是葛威法旗下另一匹一級賽盟主。



葛威法對「健身心」的勝算十分實事求是，但也勇於挑戰，期待「健身心」在香港與歷來全球贏得最多獎金的主隊賽駒「浪漫勇士」同場較量。



葛威法說：「『健身心』狀態極佳。當然『浪漫勇士』幾乎是無法戰勝的對手，但我認為馬兒會交出佳作，取得不錯的名次。」



今年葛威法的從練生涯可說是迎來了重大突破，但多年來他只派過一駒參加浪琴香港國際賽事，也頗教人意外。由他訓練的「言出必行」曾於2017年來港角逐一級賽浪琴香港一哩錦標（1600米），取得第十三名。



他說：「這是我們渴望參與的盛會，但要讓馬匹於季尾保持巔峰狀態絕非易事。我麾下的兩駒看來均正處勇態，所以我很高興能參與其中。」