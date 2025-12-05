田泰安「嘉應駿馬」「昇瀧駒」

田泰安近期手風回順，近兩次賽事先後憑「競駿天下」及「團結戰靈」交出頭馬，連勝兩個賽日，季內頭馬數目亦增至十三場。

周日沙田草泥賽事，田泰安共有八匹坐騎列陣，他揚言要乘勝追擊，其中以「嘉應駿馬」及「昇瀧駒」兩駒最具爭勝機會。

嘉應駿馬轉戰泥地

「嘉應駿馬」在四班具備相當競爭力。

出戰第七場四班泥地千二米的「嘉應駿馬」，上季尾在田泰安胯下，出爭田草千二米贏得在港首場頭馬；今季在開鑼日上陣跑同程，亦跑獲一席接近的殿軍，反映在四班具備相當競爭力。

周日「嘉應駿馬」轉戰泥地賽，田泰安說：「雖然『嘉應駿馬』今仗跟上次出賽相距三個月，但是近期操練正常，其間兩度遣往試閘，都能夠以良好走勢勝出，足見現時狀態仍在作戰水平。今戰牠出爭泥地千二米，主要是其本身速度良好，加上在大圈操練及試泥閘時都有好走勢，所以便決定再往泥地一試，希望可憑其速度，在起步後進佔前列位置，並以最擅長的跑法爭取勝利。」

昇瀧駒路程專家

「昇瀧駒」在港贏出的五場頭馬，有四場是由田泰安操刀。

至於列陣第八場二班泥地千二米的廖廄「昇瀧駒」，在港服役所贏出的五場頭馬，四場由田泰安操刀，以往在港五場頭馬都在泥地取得，場地性能毋須懷疑；雖然前仗是在泥地一哩取勝，但曾四勝泥地千二米，路程專家當之無愧，今仗返回此程角逐，自然要高度重視。

田泰安表示，「昇瀧駒」擅跑泥地，而且鬥心甚佳，末段一旦出頭，便不易被對手越過，所以前仗增程跑一哩亦能勝出；如今回師泥地千二米，當然屬射程範圍，而且只負一二五磅上陣，不足以構成壓力，只要馬兒能發揮出本身速度，便有機會爭取季內第二場頭馬。

文傑