何澤堯感恩有機會角逐浪琴國際騎師錦標賽

撰文：蘇時達（Declan Schuster）

本地星級騎師何澤堯年初上陣時受傷後，能趕及在本季開始時傷癒復出已實屬不易，現在取得下周三（12月10日）晚在跑馬地上演的浪琴國際騎師錦標賽的參賽資格，力爭再嚐此賽冠軍滋味，更是難得。

三十五歲的何澤堯於本年2月在沙田出賽時不幸被坐騎拋下，頭部受傷，頸部也出現骨裂，傷勢不輕，因而須接受深入治療。在漫長的復康過程中，何澤堯曾遠赴瑞士奧林匹克醫療中心（Swiss Olympic Medical Centre）求醫，其後重上馬背再次熟習策騎，幾經艱辛終於趕上於9月初本地馬季開鑼時復出。

何澤堯說：「經過七個月的康復治療後，我於季初時沒想過能有這樣的進展，因為要捲土重來並不容易。我花了一點時間重整旗鼓。」

「為了準備好出賽，我比以前更加努力操練。現在能夠贏馬實在開心，而當然我一直很感謝方嘉柏先生及呂健威先生對我的信任。我很滿意自己的成績，引以自豪。」

方嘉柏及呂健威是何澤堯其中兩位最大的支持者，而在因傷缺陣期間，他也從好拍檔前香港馬王「金鎗六十」得到慰藉。這對人馬組合曾在沙田取得二十六捷，包括平香港紀錄勝出十項一級賽。

何澤堯與「金鎗六十」關係密切。

何澤堯表示：「牠是唯一令我百分百信任的賽駒。傷癒後第一次騎馬，安全感很重要。幸好北方牧場距離不遠，我可以較容易地多到那裏，這點也很重要。」

「金鎗六十」性格剛烈且天賦優厚，在港服役時共上陣三十一次，均由與牠合作無間的何澤堯操刀，包括歷史性地於2019/2020年度馬季囊括四歲馬經典賽事系列全部三關冠軍，人馬合力在香港馬壇創造輝煌。

何澤堯表示：「即使馬兒已經退役，但牠在我的生命中仍佔有重要位置。我與馬兒感情深厚，就算牠仍在這裏時，我也是會每天去看牠。相隔七個月後再次與馬匹接觸，安全感十分重要。馬兒幫助我建立信心，讓我能夠重返綠茵場，再次投入操練。」

「我能夠時常到那裏探望牠，知道牠生活安好，同時與牠進行一些平地訓練、障礙練習及一點盛裝舞步。盛裝舞步是截然不同的東西，我自疫情後便停止了練習。很開心能與牠再進行盛裝舞步，牠是這方面的新手，我也在學習中，但我們都進展良好。」

何澤堯以堅毅鬥志及不懈求進的精神，深受馬迷及同行敬重。他年少時開始學習盛裝舞步，其後加入香港賽馬會見習騎師學校，其間被派往海外訓練，師承掛靴後轉任練馬師的蘇利雲。蘇利雲的兄長是前香港練馬師蘇保羅。

何澤堯於2009/2010年度回港首季出賽，共勝出十場頭馬，為日後的發展奠下良好基礎，最終於2022/2023年度馬季取得九十六場頭馬，創出生涯新高。他今個賽季至目前為止已贏得十四場頭馬，而他相信今屆浪琴國際騎師錦標賽會是此賽歷來競爭最激烈的其中一屆。

何澤堯說：「我認為今年的騎師陣容是歷來最頂尖的其中一屆。李寶利已有一段時間沒有來港參賽，李慕華也重臨爭標，莫雅看似能夠及時復出，實在精彩。巴米高也是一位極優秀的騎師。能與他們同場競逐是莫大的榮幸。」

何澤堯以季內成績最佳的本地培育騎師身分參加今屆浪琴國際騎師錦標賽，他的對手還有潘頓、麥道朗、莫雷拉、杜苑欣、金美琪、布宜學及布文。今年共有七位曾經奪得此賽冠軍的騎師角逐。

賽事合共設有四關，在每關賽事中取得頭馬、亞軍及季軍的騎師將分別獲得十二分、六分及四分。總冠軍可獲六十萬港元，亞軍二十五萬港元，季軍十五萬港元。

