浪琴香港國際賽事│「嘉應高昇」備戰浪琴香港國際賽事作最後快操 表現讓大衛希斯大表滿意

浪琴香港國際賽事將於12月14日隆重舉行。多匹入圍角逐當天四項一級賽的主隊賽駒均積極備戰，其中全球最高評分短途賽駒「嘉應高昇」已於日前進行賽前最後一課草地快操，表現讓練馬師大衛希斯大為滿意。另一方面，也有不少主隊佳駟於今早（12月4日星期四）在沙田試閘砥礪。



「嘉應高昇」將於下週日角逐總獎金高達二千八百萬港元的一級賽浪琴香港短途錦標（1200米），力爭連勝第十六仗以追平「金鎗六十」的佳績，並繼續追近「精英大師」所創十七連勝的中國香港賽駒紀錄。



「嘉應高昇」剛於週三（12月3日）早上在暫時領先騎師榜的潘頓胯下進行草地快操，最後四百米締速21.6秒，亮眼的表現使大衛希斯相信這匹五項一級賽盟主已為爭標準備就緒。



大衛希斯說：「我認為『嘉應高昇』的操練表現無可挑剔。潘頓讓馬兒加速，而他相信馬兒已處於巔峰狀態，當他稍作催策時，馬兒便再次展步。」

「馬兒在草地跑道上從容地跑，最後四百米加速，末段造出21.6（秒）的時間。馬兒只是逐步加強操練，我認為牠可在毋須催策下於11秒內完成最後二百（米）。」



「我認為潘頓覺得這是感覺最好的一課操練，而馬兒的狀態也不斷進步，而大賽之前只需循序漸進地備戰。我們對牠十分滿意。」



另一邊廂，「驕陽明駒」上季四度在一級賽中不敵「嘉應高昇」，其中三仗屈居亞軍，另外一次則跑獲季軍。



這匹佳駟今早（12月4日）在布文胯下參加一組1200米泥地試閘，在「包裝天將」之後以第二名衝線，較另外四匹同樣入圍浪琴香港國際賽事的佳駟「精算暴雪」（第四名）、「錶之銀河」（第五名）、「遨遊氣泡」（第六名）及「嘉應傳承」（第七名）先過終點，締速1分11.41秒。



同屬蔡約翰麾下的「有目共賞」及「紅運帝王」則參加第二組1200米試閘，分別以第三名及第八名過終點。廄侶「永遠美麗」在該組試閘中以1分09.74秒率先衝線。



「大至尊」（第五名）及「安騁」（第八名）參加了第三組試閘，而同組的「威利金箭」則以1分10.74秒首名衝線。

「驕陽明駒」今早在沙田試閘時交出強勁表現。



海外佳駟方面，游孝廉廄下的「港邊小區」在泥地上作輕鬆操練，備戰總獎金高達三千六百萬港元的一級賽浪琴香港一哩錦標（1600米）。此賽為下週日浪琴香港國際賽事舉行的四場焦點一級賽之一，另外三場賽事分別是總獎金高達四千萬港元的浪琴香港盃（2000米）、總奬金高達二千六百萬港元的浪琴香港瓶（2400米）及浪琴香港短途錦標。



此外，本週日（12月7日）沙田馬場將舉行十場賽事，頭場第五班亞士厘讓賽（1650米，泥地）將於下午一時正開跑。