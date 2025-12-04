浪琴國際騎師錦標賽│巴米高力爭衛冕 冀為豐收一年劃上完美句點

巴米高在上屆浪琴國際騎師錦標賽從首關起領先，最終奪得冠軍。一年過後，他仍視這為自己於過去十二個月內的最大成就之一，足見此項盛事的地位非凡。



巴米高於2025年戰績彪炳，除了首次揚威法國最重要賽事凱旋門大賽（2400米一級賽）、英皇錦標（2392米一級賽）及日本盃（2400米一級賽）外，並第二次勝出育馬者盃賽事及英國冠軍錦標（2000米一級賽）。



巴米高去年第六度在跑馬地出戰浪琴國際騎師錦標賽，對當日的盛況記憶猶新。



巴米高說：「這是美好的回憶，而每年的參賽騎師陣容都非常鼎盛，大家都是帶著在本土及國際馬壇上的纍纍戰功而來。以此為全年作結實在圓滿，我每次都很期待能夠參與其中。」



巴米高去年以兩場獲勝姿態迥異的頭馬奠定勝局，先是在首關夥拍獨贏賠率38倍的「胡椒軍曹」於最後一步透出擊敗布宜學摘桂，再在尾關主策伍鵬志麾下的「晨曦儷人」帶離對手掄元。



巴米高說：「能夠在首關賽事取勝十分重要。我曾參賽數次，清楚要拿下冠軍實在困難，而即使我一些坐騎具有明顯爭勝機會，但陣上總有可能會走位欠順或於關鍵時刻決定錯誤，因此在首關即取得最高分數幫助很大。」



「伍鵬志於尾關賽前給予我極大信心，而我知道該仗只要躋身三甲便大有機會封王。能夠成功奪冠十分美好。」



巴米高現年34歲，他作為騎師的一大強項，就是無論在任何情況下都能保持平衡的心態，從不過份自傲或自輕。

巴米高 (左) 今季先後勝出凱旋門大賽、英皇錦標、英國冠軍錦標及日本盃等大賽。



巴米高也不負所望，今年在世界頂級賽事中屢創佳績，包括策騎阿加汗育馬場名下、現時高踞浪琴全球最佳賽駒排行榜首位的「格倫島」取得連場勝仗，以及夥拍「得令星」在最後數步摘下凱旋門大賽桂冠。



巴米高說：「老實說，今年的成績真的很理想。要奪得法國冠軍騎師殊榮實在不易，而我現在必須小心謹慎，在任何地方策騎均不可受傷或被罰停賽，以免錯過策騎好馬的大好機會。」



「回想在凱旋門大賽、英皇錦標、英國冠軍錦標及日本盃的勝利，一切都非常神奇。」



隨著2025年已接近尾聲，巴米高以香港作為重要舞台，力爭為夢幻一季再添光芒。他下週將以最佳狀態出戰浪琴國際騎師錦標賽，比之前更求勝心切，而去年的勝利將成為他爭勝的最大動力。



他說：「勝出一次令我更渴望再嘗勝果，但今年的陣容較以往更為強勁，李慕華、麥道朗、布宜學及莫雅等均會列陣。香港賽馬會能匯聚這麼多全球頂尖騎師，在一個晚上同場獻技，實在了不起。」



2025年收穫甚豐的巴米高將於12月10日星期三在跑馬地馬場亮相，與一眾星級騎師同場較技，冀能再展光芒。