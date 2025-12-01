希威森「瀧澤飛駒」「妙算奇勝」

雖然騎師希威森於昨日賽事交白卷，但幸好本周三夜馬，他依然獲得足夠支持，策騎七駒上陣，他表示跟上次賽事比較，今次賽事坐騎實力較佳，希望屆時交出成績，其中季內演出穩定的「瀧澤飛駒」，與及近期狀態冒升的「妙算奇勝」，均具爭勝機會。

瀧澤飛駒狀態冒升

「瀧澤飛駒」上陣三次得一冠兩季。

今季轉投桂福特馬房的「瀧澤飛駒」，上陣三次得一冠兩季，演出穩定，周三晚此駒列陣第三場五班千八米，希威森說:「今季『瀧澤飛駒』狀態冒升得快，且回勇後能夠保持，令牠陣上表現穩定，即使剛戰際遇欠佳，早段未能進佔前列位置，但牠末段仍後上跑第三，近期此駒操練仍足，我亦一直策騎牠操練，馬兒走勢輕鬆，狀態仍令我感到滿意，周三晚此駒再跑千八米，倘若情況許可，我仍希望牠能夠早段進佔前列位置，以最合適的方式發揮，希望牠能夠再次發揮本身實力，爭取今季第二場頭馬。」

妙算奇勝力爭首捷

「妙算奇勝」今戰由希威森接手，列陣第二場四班二千二百米。

廖廄「妙算奇勝」今季三戰未能上名，周三晚由希威森接手，列陣第二場四班長途賽，希威森說:「日前我過檔『妙算奇勝』快跳，其走勢輕鬆，相信今季拼過幾場之後，正逐漸回復最佳作戰狀態，此駒上季早便展示出具備良好質素，但畢竟是中長途馬，成熟程度較慢，但目前馬兒已上軌，今場應該能夠以最佳狀態迎戰，加上今場只需負輕磅出賽，所以「妙算奇勝」應有條件在此跑回本身水準，應具機會爭勝。」

最後，希威森表示「盈益善」上場賽前突然發脾氣，結果被著令退出競逐，幸好牠沒有受傷，事後馬兒已迅即復操及參加試閘，周三晚遂恢復出賽，以其本身實力，跑合適的路程肯定具競爭力，希望屆時牠能拚入前列最接近位置歸來。

文傑