馬場密探048｜「包裝明將」一出即勝

今日沙田馬場閉門舉行賽事，頭場四班一千米直路賽，多達八駒為初岀馬，而且賽前四次試閘俱勝岀的「醒目高球」被捧成大熱，可惜卻走勢平平。反而全場周歲購入價最高的姚廄「包裝明將」，卻在潘頓胯下輕易擊敗對手，以六倍贏馬，今場亦是姚廄和潘頓今季第二次合作贏馬。

今日沙田賽事，馬會除了有馬會主席、董事、全體騎練及馬會工作人員等人，為大埔宏福苑五級大火的遇難者在馬匹亮相圈舉行默哀儀式採取閉門儀式外，拉頭馬的方式亦有新安排，不是如以往般在凱旋門拉頭馬，新安排是騎師及練馬師、馬主集合在在過磅室門外簡單拍照。

頭場四班一千米，由姚廄的「包裝明將」於潘頓胯下一出即勝，以往潘頓也多次為「包裝」系初出即建功。

姚本輝賽後說：「『包裝明將』是一匹有天份，有能力的馬，潘頓都很鍾意牠。潘頓對我說，『包裝明將』今場在港初次出賽，跑直路賽排二檔難度很高，馬兒一出即勝，表現很好。我很希望『包裝明將』不單可應付一千米，亦可以在千二米有好成績，如果馬兒可以在千二米亦可以跑得出色的話，將來部署可以更有彈性。」