希威森「縱橫大兄」「精彩福星」

希威森剛周日憑廿二倍冷馬「同心同樂」取勝，但剛周三谷戰未能再贏，僅策「蓮冠皇」取得一席亞軍；周日沙田泥草混合賽事，騎者將策騎六駒上陣，當中過半數曾由他騎過，人馬早有默契。

希威森表示今戰坐騎均具實力，希望屆時能夠取得佳績，其中「縱橫大兄」及「精彩福星」將是主要爭分籌碼。

縱橫大兄收復失地

「縱橫大兄」上仗在港初出跑同程直路賽後上獲季。

出戰第一場四班一千米的「縱橫大兄」，上仗在港初出跑同程直路賽後上獲季，只輸給頭馬「俏眼光」個多馬位，周日再上征途，希威森說：「上仗『縱橫大兄』初出跑第三表現不俗，倘非排檔稍差，與及起步時曾發生碰撞，相信可以跑得更接近，進一步挑戰頭馬。復課後，此駒操練充足，狀態續有進展，今仗再跑直路賽，排十四檔較上仗好跑得多，可選擇在起步後，擺在較前位置競逐，並將蝕位情況減至最低，加上今仗大部對手是初出馬，牠則跑過一仗較有利，希望屆時能收復失地，贏出其在港首場頭馬。」

精彩福星不容忽視

「精彩福星」今季仗配希威森出戰直路賽，即順利打開在港勝門。

對於列陣第六場三班泥地千二米的「精彩福星」，上季在港初出即在田草一千米跑獲亞軍，當時已顯露其質素；今季仗配希威森出戰直路賽，即順利打開在港勝門，且以近三個馬位彈甩亞軍「會長之寶」，足見今季踏入四歲後有長足進步。

雖然近兩仗「精彩福星」出戰田草一千米均表現平平，但今戰首度轉爭泥地賽，絕對不容忽視；查希威森季內先後策「日日獎」及「新意馬」在泥地奏捷，足見他出戰泥地賽確有一手。

希威森表示，「精彩福星」今季初出即爆冷贏馬，雖然上仗表現令人失望，但復課後操練正常，他連續策騎牠操練多課，早前更替其勝出泥地試閘，肯定目前有佳態支持；今戰「精彩福星」轉戰泥地千二米，以其試泥閘大勝六個多馬位的走勢計，必定可以勝任，何況具同程賽績的對手亦不多，計落有足夠條件在此爭勝。

文傑