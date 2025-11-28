Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「陶夢成真」福星泰來

馬圈快訊
更新時間：08:49 2025-11-28 HKT
發佈時間：08:49 2025-11-28 HKT

田泰安最近手風一般，於周三晚谷賽僅得一匹坐騎「家樂龍駒」上名，已連續四個賽馬日交白卷。周日沙田賽事，他將策騎九駒出賽，昨晨他受訪時表示會一如以往，陣上盡量發揮出坐騎的實力，冀望能贏馬破悶局，今次坐騎中，他認為以「陶夢成真」和「五福星」最具爭勝機會。

石廄自購馬「陶夢成真」上仗在港初出，即在田草千二米後上跑第五，周日再跑同程，田泰安說：「『陶夢成真』今季已經四歲，成熟程度較理想，上場初出前的操練和試閘走勢均具一定水準，所以初出便能後上跑近。相信拼過一場之後，將有助牠了解競賽環境，以及改善陣上毛病。事實上，我日前再策騎牠操練，牠的走勢亦較前進步，周日續跑千二米可望有更佳發揮，並且走入前列一席。」

田泰安認為「五福星」(圖) 今次只負一二五磅亦不重，屆時有望發揮出實力，拼入前列歸來。
田泰安認為「五福星」(圖) 今次只負一二五磅亦不重，屆時有望發揮出實力，拼入前列歸來。

「五福星」一向集中在泥地千二米出擊，雖然上場只跑第九表現平平，但周日再跑同程，田泰安認為仍有機會跑出水準：「『五福星』上場遇上多匹快馬，故起步後一直受到壓力，早段跟在前列難以回氣，末段便無以為繼。幸好牠復課操練正常，今次只負一二五磅亦不重，屆時有望發揮出實力，拼入前列歸來。」

最後，田泰安表示游廄新馬「金鼓大班」賽前操練充足，早前兩次策馬試閘的走勢愈來愈好，如今初出跑四班千二米，倘若跑出試閘時水準，亦有機會走得接近。特約記者：文傑

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火．直播｜增至128死 火警鐘未能有效操作 棚網初步檢驗達阻燃要求
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 火警鐘未能有效操作 棚網初步檢驗達阻燃要求
突發
52分鐘前
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 中國太平終確認承保 包括建築工程全險等 強調「應賠盡賠」
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 中國太平終確認承保 包括建築工程全險等 強調「應賠盡賠」
股市
5小時前
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方  被指曾講中多地有地震
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方  被指曾講中多地有地震
影視圈
18小時前
大埔宏福苑五級火│廉署拘捕維修工程項目顧問鴻毅建築師兩董事 押解返九龍灣辦公室搜證
01:17
大埔宏福苑五級火│廉署拘捕維修工程項目顧問鴻毅建築師兩董事 押解返九龍灣辦公室搜證
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火｜火警系統疑被「掛牌」停用 前保安主任痛心「悲劇本有機會避免」
01:35
大埔宏福苑五級火｜火警系統疑被「掛牌」停用 前保安主任痛心「悲劇本有機會避免」
社會
5小時前
2017倫敦住宅Grenfell Tower大火。 美聯社
大埔宏福苑五級火｜2017倫敦住宅大火類同 專家分析細說應變知識
即時國際
6小時前
前TVB富貴女星3歲兒急送院 吸氧氣閉眼照曝光 二婚夫悲嘆：望為你分擔痛楚
前TVB富貴女星3歲兒急送院 吸氧氣閉眼照曝光 二婚夫悲嘆：望為你分擔痛楚
影視圈
6小時前
周潤發鮮為人知義舉曝光  74歲曾傳死訊金像影帝哽咽流淚：多謝佢畀我做跟屁蟲
周潤發鮮為人知義舉曝光  74歲曾傳死訊金像影帝哽咽流淚：多謝佢畀我做跟屁蟲
影視圈
7小時前
大埔宏福苑五級火｜管理員冒險敲門喊火燭 住戶感謝救命之恩 網民致敬：無名英雄
大埔宏福苑五級火｜管理員冒險敲門喊火燭 住戶感激救命之恩 網民致敬：無名英雄｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
大埔宏福苑五級火｜高溫+濃煙比烈火致命 倖存者恐72小時後才出現3類症狀 謹記火警保命3原則
大埔宏福苑五級火｜高溫+濃煙比烈火致命 倖存者恐72小時後才出現3類症狀 謹記火警保命3原則
醫生教室
4小時前