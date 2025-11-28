「陶夢成真」福星泰來

田泰安最近手風一般，於周三晚谷賽僅得一匹坐騎「家樂龍駒」上名，已連續四個賽馬日交白卷。周日沙田賽事，他將策騎九駒出賽，昨晨他受訪時表示會一如以往，陣上盡量發揮出坐騎的實力，冀望能贏馬破悶局，今次坐騎中，他認為以「陶夢成真」和「五福星」最具爭勝機會。

石廄自購馬「陶夢成真」上仗在港初出，即在田草千二米後上跑第五，周日再跑同程，田泰安說：「『陶夢成真』今季已經四歲，成熟程度較理想，上場初出前的操練和試閘走勢均具一定水準，所以初出便能後上跑近。相信拼過一場之後，將有助牠了解競賽環境，以及改善陣上毛病。事實上，我日前再策騎牠操練，牠的走勢亦較前進步，周日續跑千二米可望有更佳發揮，並且走入前列一席。」

田泰安認為「五福星」(圖) 今次只負一二五磅亦不重，屆時有望發揮出實力，拼入前列歸來。

「五福星」一向集中在泥地千二米出擊，雖然上場只跑第九表現平平，但周日再跑同程，田泰安認為仍有機會跑出水準：「『五福星』上場遇上多匹快馬，故起步後一直受到壓力，早段跟在前列難以回氣，末段便無以為繼。幸好牠復課操練正常，今次只負一二五磅亦不重，屆時有望發揮出實力，拼入前列歸來。」

最後，田泰安表示游廄新馬「金鼓大班」賽前操練充足，早前兩次策馬試閘的走勢愈來愈好，如今初出跑四班千二米，倘若跑出試閘時水準，亦有機會走得接近。特約記者：文傑