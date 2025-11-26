二十二匹一級賽盟主獲選出戰浪琴香港國際賽事 港隊三雄「浪漫勇士」、「嘉應高昇」、「遨遊氣泡」強勢出擊

今屆浪琴香港國際賽事將於12月14日星期日在沙田馬場舉行，總獎金再創紀錄，高達一億三千萬港元。今年獲選參賽的眾多世界頂級良駒中，以「浪漫勇士」、「嘉應高昇」、「遨遊氣泡」、「格倫島」、「神志勇進」、「里見夢境」、「南加名城」、「班霸實力」、「同工之妙」及「港邊小區」最受矚目。

當日二十二匹一級賽盟主將會雲集香港分途爭奪四項一級賽錦標，分別是總獎金四千萬港元的浪琴香港盃（2000米）、總獎金三千六百萬港元的浪琴香港一哩錦標（1600米）、總獎金二千八百萬港元的浪琴香港短途錦標（1200米）及總奬金二千六百萬港元的浪琴香港瓶（2400米）。

今年，這項向獲譽為「世界草地錦標大賽」的年末馬壇盛事將迎來合共二十二匹海外佳駟遠道前來。主隊方面，「浪漫勇士」繼2022年、2023年及2024年後再次出爭浪琴香港盃，力爭成為歷來首匹四奪此項錦標的賽駒；「嘉應高昇」則力圖連勝第十六仗，與已退役的冠軍級賽駒「金鎗六十」看齊，並進一步追近「精英大師」保持多時的十七連勝香港紀錄。

香港賽馬會賽馬事務執行總監夏定安表示：「浪琴香港國際賽事是全球馬壇每年最重要的盛事之一，而今屆賽事的獲選佳駟陣容鼎盛，包括『浪漫勇士』、『嘉應高昇』、『格倫島』、『神志勇進』及『遨遊氣泡』等，令人期待萬分。」

「今屆浪琴香港國際賽事的獲選參賽馬匹質素卓越，實在令人興奮。眾多匹馬壇頂尖巨星列陣當日賽事，更充分體現了我們長久以來致力為大家呈獻高水準賽事的承諾。一切已準備就緒，連串精彩賽事將於12月14日星期日在沙田上演。」

已十勝一級賽的「浪漫勇士」闊別賽場長達二百三十二天，上週日（11月23日）復出即勝。牠已獲選角逐浪琴香港盃，力爭高達二千二百四十萬港元的頭馬獎金，再刷新目前由牠保持的全球賽駒贏得最多獎金的紀錄（逾二億一千七百七十萬港元）。

「浪漫勇士」冀下月再創歷史新章。

這匹出自香港國際馬匹拍賣會的佳駟今仗將迎戰多匹強敵，包括同屬葛威法馬房的三項一級賽盟主兼目前全球評分最高的「格倫島」與「健身心」，以及「寶徠歌劇」這匹兩項一級賽冠軍、「利森名園」、「君王之王」與岳本賢廄下的「名醫」。

三冠王「遨遊氣泡」將劍指浪琴香港一哩錦標的冠軍寶座，爭取蟬聯。浪琴香港盃的主隊獲選賽駒還有2024年寶馬香港打吡大賽盟主「大至尊」。

「嘉應高昇」將力爭衛冕浪琴香港短途錦標冠軍，並進一步延長連勝紀錄。這匹全球最佳短途馬作為沙田1200米草地賽場地時間紀錄（1分07.20秒）保持者，前仗揚威珠穆朗瑪峰錦標（1200米一級賽）後，上仗重返沙田上陣，旋即從容勝出總獎金高達五百三十五萬港元的中銀香港私人銀行馬會短途錦標（1200米二級賽）。

「嘉應高昇」持續為練馬師大衛希斯取勝。

「里見夢境」與「紅瑪瑙」兩匹一級賽盟主將一同角逐浪琴香港短途錦標。「里見夢境」於2024年出爭此賽時不敵「嘉應高昇」而屈居季軍，今年將再度挑戰這匹短途王者。「紅瑪瑙」則於9月攻下短途馬錦標（1200米一級賽）。兩度在皇家雅士谷摘下一級賽桂冠的「樂於助人」也會加入戰團。

「驕陽明駒」曾四度在一級賽中屈居「嘉應高昇」之後，今次將再度挑戰這匹冠軍賽駒。同場還有「好友心得」、「金鑽貴人」、「精算暴雪」、「舉步生風」、「幸運有您」、「氣勢」、「美麗第一」及「開心寶寶」。

「錶之銀河」上仗角逐總獎金高達五百三十五萬港元的中銀香港「私人財富」馬會一哩錦標（1600米二級賽），在麥道朗的精彩策騎下沿欄加速後上掄元，今仗將與新星「祝願」一同出爭浪琴香港一哩錦標。

皇家雅士谷賽期一級賽盟主「港邊小區」將崔護重來，務求揚威浪琴香港一哩錦標，而岳伯仁旗下的「冬季獅」則挾多地優異賽績出爭此賽，與「遨遊氣泡」、「越駿歡欣」、「紅運帝王」、「陽光勇士」、「合夥奔馳」及「手機錶霸」等比拼高低。「和平波」及「大至尊」分別為後備。

今年在杜拜草地大賽（1800米一級賽）擊敗「浪漫勇士」的「神志勇進」，去年角逐浪琴香港一哩錦標時跑獲亞軍，今年力求成績更進一步。

「神志勇進」在杜拜草地大賽險勝「浪漫勇士」。

星級雌馬「巧繡生花」也將出戰浪琴香港一哩錦標，力爭出道以來的第三場一級賽勝仗。練馬師巴伯樂將派遣麾下曾四度在一級賽入位的「俊偉蹄」參賽，是賽將成為此駒轉任種馬前的最後一戰。

浪琴香港瓶將有去年盟主「遠飛標槍」重臨爭取衛冕。「愛蹄村」及「譽滿杜拜」也會出戰，後者曾在沙田兩項一級賽中入位。兩匹全球最頂尖長途好手「同工之妙」及「歌利巨人」也會亮相該賽。

岳伯仁今年將派遣一級賽冠軍「南加名城」角逐浪琴香港瓶，力求繼「高地之舞」（2015年及2017年）及「業界巨頭」（2020年）後，第四次揚威此賽。這位殿堂級練馬師的長子岳本賢，則會派出三項一級賽盟主「班霸實力」同場競逐。

練馬師費伯華同樣力爭第四度摘下浪琴香港瓶冠軍，將派出「同工之妙」上陣。該駒於10月在凱施門大賽（2400米一級賽）中敗於「得令星」得季軍，今仗將與2024年菊花賞（3000米一級賽）冠軍「名城潮流」、「安騁」、「智取神駒」、「有目共賞」及「嘉應傳承」一較高下。