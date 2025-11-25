希斯「凝妙星」「禾道威」

會延續旺勢，繼續增添頭馬進帳。希斯接受查詢時表示，「凝妙星」和「禾道威」均有備而臨，如今競逐合適路程，將是馬房重要爭分籌碼。

凝妙星收復前失

「凝妙星」剛戰競逐谷草一六五○米跑梗頸四。

「凝妙星」剛戰競逐谷草一六五○米，臨場被捧成次熱門，可是牠直路受困，遲遲未能望空，結果跑梗頸四過終點。明晚牠強配潘頓再跑同程，希斯坦言要收復前失。「『凝妙星』上場前中後走勢暢順，可是末段卻相當欠運，未能望空發力，結果只落後頭馬半馬位跑第四，敗得相當不值，幸好復課後馬兒操練正常，狀態仍然維持大勇。今次此駒再跑同程，特別找來潘頓壓陣，希望憑藉其騎功幫助，『凝妙星』能夠得到最佳發揮，爭取在港首場頭馬。」希斯說。

禾道威再跑同程

「禾道威」明晚原裝配搭再跑同程。

「禾道威」上仗在谷草中距離後上跑第四，相隔兩周之後，今晚原裝配搭再跑同程，希斯說：「『禾道威』的質素不差，只是本身是北半球馬，需要更長時間成熟進步，牠上場能克服十二檔，後上追入殿軍，令我覺得馬兒進度良好，演出已愈來愈接近。今次列陣第二場五班一六五○米，排四檔較上場理想得多，加上布文繼續策騎，希望馬兒在較有利的條件之下，今次能夠跑得更接近，如果屆時擊敗對手贏馬，更是最好不過。」

另一方面，「中國心」愈跑愈長，上場在田草千六米跑第四，明晚將出戰谷草千八米，希斯表示此駒的血統顯示具有長力，所以季初階段才憑初出新觧感出戰短途賽，如今熱身足夠，便向較長路程進軍，以該駒近期陣上走勢推斷，目前進度應可勝任千八米，冀望今仗演出可再進一步，走入前列一席。

文傑