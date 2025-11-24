霍宏聲「康昌之星」「決一劍」

下月十日舉行的香港國際騎師錦標賽，最後兩個出賽席位將於周三晚谷戰後落實，倘若霍宏聲能領先布文一場頭馬或以上，便可取得其中一席；今晨他受訪時表示，即使今戰僅有四匹坐騎，但必定全力以赴，務求交出成績，其中「康昌之星」及「決一劍」均具爭勝機會。

康昌之星力爭首捷

「康昌之星」前仗在同程後上跑獲亞軍。

出戰第七場四班一六五○米的「康昌之星」，前仗在同程後上跑獲亞軍，上仗再戰谷草一哩名次倒退只得殿軍；對此霍宏聲說：「雖然『康昌之星』上仗表現未再進，但牠當時排在十檔起步，直路仍追回多個馬位，過終點時只落後頭馬個半馬位，我對其走勢已感滿意。今晨我親自替其快跳，走勢仍然輕鬆，目前狀態良好，繼續競逐谷草一哩，若屆時際遇較佳，可爭取在港首場勝利。」

決一劍路合態勇

「決一劍」上季兩場頭馬皆在同程取得，且均由霍宏聲策騎。

至於列陣第四場四班千二米的「決一劍」，上季兩場頭馬皆在同程取得，且均由霍宏聲策騎，騎者指今戰機會頗樂觀：「『決一劍』過往在泥地試閘走勢良好，所以早前報爭泥地賽，可惜演出不如預期，幸好也收到熱身之效，加上評分下調，今次得以回降四班上陣，希望牠憑路合態勇之利，可發揮出本身實力在前列歸來。」

文傑