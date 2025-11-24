週三跑馬地夜賽多寶獎賞共高達830萬港元

本週三（11月26日）的跑馬地夜賽，除了有累積多寶外，馬會更會撥出多寶，提供贏取合共達830萬港元的機會。

當中，三T彩池有250萬港元累積多寶，如以10港元一注獨中三T正獎，估計彩金有機會高達500萬港元。

另外，馬會將從營辦者儲備撥出25萬港元多寶至第一口孖T，預計10港元一注獨中的彩金可獲派300萬港元。

馬會亦將由多寶儲備撥出30萬港元，為第1場的四重彩及四連環合併彩池注入多寶。

開售時間

週三賽事的各項彩池，將於11月25日中午12時正開始接受投注*。顧客可在各場外投注處#、電話投注及數碼平台**購票。

* 投注人士必須年滿18歲

# 部份場外投注處服務時間或有不同，請瀏覽https://is.hkjc.com/ocb/ocbbizhour_ch.pdf 查閱最新詳情

** 數碼平台包括網上投注服務「投注區」bet.hkjc.com、馬會投注三合一及Racing Touch流動應用程式