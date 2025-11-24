布宜學盼首勝浪琴國際騎師錦標賽

撰文：Tom Peacock

今年一再摘下一級賽桂冠的布宜學將於年底重臨香江，出戰12月10日舉行的浪琴國際騎師錦標賽，盼能取得佳績在此賽封王，達成從騎生涯的另一重大目標。

生於挪威的布宜學以英國為策騎基地，今年將第五度在跑馬地參與這項盛事。

不過，他以往參戰此賽時成績未算突出，最佳的一次是2020年取得第五名，去年則不敵冠軍巴米高得第六名。

布宜學說：「能夠獲香港賽馬會邀請參加國際騎師錦標賽向來是我的榮幸，而我更有幸曾數度參與其中。」

「我從未摘下此賽錦標，也從未站上頒獎台，如果今次能勝出賽事就好了。坐騎及檔位的編配顯然講求運氣，所以運氣絕不可缺少。賽事的競爭非常激烈，在陣上面對一眾精英騎師時必須懂得迅速應變。」

從布宜學策騎生涯的彪炳往績來看，他的實力足以媲美陣中任何一位好手，包括麥道朗、莫雷拉、李慕華、潘頓，以及有機會趕及傷癒復出的莫雅等。

布宜學近十年來一直擔任高多芬旗下艾柏賓馬房的主帥，因此他每年往往會在杜拜世界盃嘉年華開展新賽季。今年，他在美丹夥拍「堅信」角逐阿喬斯短途錦標（1200米一級賽），陣上把握最佳時機展開挑戰，最終高奏凱歌，為賽季取得好開始。

布宜學之後回到英國出戰北半球春季的大賽，並繼續為高多芬陣營取得佳績，接連攻下今個英國馬季的首兩項經典賽，先是策騎「法庭裁定」勝出英國二千堅尼（1600米一級賽），繼去年夥拍「名演說」奪標後個人蟬聯該賽冠軍，繼而再策騎Desert Flower首次攻下英國一千堅尼（1600米一級賽）。

布宜學其後再添多場一級賽勝仗，包括揚威法爾曼斯錦標（1600米）及希鐸短途盃（1200米），以及在皇家雅士谷賽期主策長途佳駟「漁利盡收」首度摘下盼望已久的雅士谷金盃（4000米）桂冠。此外，他也夥拍「監察官」在英國攻下威爾斯親王錦標及朱德望國際錦標兩項2000米一級賽。

單以在英國贏得的獎金計算，今年將是布宜學迄今最豐收的一年，但這位兩屆英國冠軍騎師不會只眷戀已得到的成就。

布宜學今年成果豐碩。

當被問到2025年是否他從騎以來成績最佳的其中一年時，布宜學說：「我通常不會去想這些太多。當然，我很高興能夠策騎一些佳駟出賽，季初連贏兩場堅尼實在非常美妙，之後有幸夥拍『監察官』和『漁利盡收』等佳駟延續佳績，最近再主策『名演說』揚威育馬者盃一哩大賽（1600米一級賽）。」

「所以今年這個歐洲馬季收穫甚豐。一級賽是重中之重，是高多芬最重視的，所以一直是主要目標，但我們也一直力求進步，一直向前邁進。」

這位三十七歲的好手已成為一位成熟且具大將風範的騎師，現時也許正處於從騎生涯的高峰。儘管賽馬世界節奏急促，讓人無暇回顧過去，但布宜學也不忘重申，他對一直以來取得的榮譽懷著感恩之心。

他說：「必須承認這確實是個豐收的馬季。我當然感到欣慰，但在這個圈子你得迅速向前走。」

布宜學去年主策「桀驁之戀」攻下一級賽渣打冠軍暨遮打盃（2400米）。

「我近期在巴林出賽，接下來將轉戰香港，之後又將返回杜拜。這就是賽馬運動的本質，也是競爭如此激烈的原因。我們通常不會緬懷過去太久。當然我們會享受喜悅的時刻，但同樣地當遇到不如意的事情時，也必須學會放下及克服難關，從中學習並繼續向前。」