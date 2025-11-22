中銀香港賽馬日 蔡約翰馬房精銳盡出

季初表現一般的香港冠軍練馬師蔡約翰將於週日（11月23日）在沙田舉行的中銀香港賽馬日展開攻勢，派出多匹實力分分別爭奪三項二級賽錦標，力求提升馬房的戰績。



蔡約翰今季至今暫取得五場頭馬，他認為列陣週日賽事的旗下菁英均已做好準備，可望交出佳作，並會以下月舉行、總獎金合共高達一億三千萬港元的浪琴香港國際賽事為終極目標。



蔡約翰於約兩星期前（11月9日星期日）的沙田賽日贏得三場頭馬，看似要一如過往在秋季展開攻勢，力爭在練馬師榜攀上較高位置，惜他於其後的賽日均未能增添頭馬進賬。這位殿堂級練馬師將於本週日派出十三駒強勢出擊，冀能為馬房重振聲威。



蔡約翰是唯一在週日的三項二級賽中均有多於一匹參賽馬的練馬師。這位十三屆香港冠軍練馬師將兵分三路，爭奪中銀香港私人銀行馬會短途錦標（1200米二級賽）。



蔡約翰說：「這些短途良駒都狀況良好。牠們毫無問題，看來佳態洋溢。」

「驕陽明駒」將是蔡約翰揚威今屆中銀香港私人銀行馬會短途錦標（1200米二級賽）的主要希望。



「驕陽明駒」（123磅）雖然今季的表現未盡如人意，包括上仗於10月作季內首仗時在二級賽精英碗（1200米讓賽）中僅得第五名，以及最近一次試閘表現欠佳，但此駒仍是蔡約翰揚威中銀香港馬會短途錦標的最大希望。「驕陽明駒」今仗的對手包括實力強橫的全球評分最高短途馬「嘉應高昇」（128磅）。



「『驕陽明駒』上週在沙田試閘時表現令人失望，但這可歸咎於場地狀況。試閘前一晚有雨，我認為牠不喜歡受天雨影響的場地。布文認為馬兒一切安好。牠感覺良佳，其後的操練表現正常。」



蔡約翰也會派遣持續進步的「精算暴雪」（123磅）及至今唯一曾擊敗「嘉應高昇」的賽駒「氣勢」（123磅）角逐中銀香港馬會短途錦標。



蔡約翰說：「『精算暴雪』持續進步，今仗毫無疑問有力爭取獎金。」



他接著說：「『氣勢』已由從化返港。牠看來精神飽滿。大家可以留意得到，馬兒現時更為輕身。」

「氣勢」是至今唯一曾力壓「嘉應高昇」掄元的賽駒。



兩匹一級賽盟主「紅運帝王」（128磅）及「永遠美麗」（123磅）是蔡廄在中銀香港「私人財富」馬會一哩錦標（1600米二級賽）的爭標希望，但牠們要面對近來馬壇最炙手可熱的新星「祝願」（123磅）。



蔡約翰表示，週日的賽期對他旗下這兩匹佳駟而言或許來得太早。



蔡約翰續說：「牠們通常於1月後的表現最好……但牠們現時體格及狀態俱佳。牠們都曾在這班次取得頭馬，我們就拼一拼，且看兩駒今仗的表現吧。」

一級賽盟主「紅運帝王」將於中銀香港賽馬日上陣。



這位澳洲賽馬名人堂練馬師麾下一對賽駒「安騁」（123磅）及「有目共賞」（123磅），將在九駒列陣的中銀香港馬會盃（2000米二級賽）中面臨最嚴峻挑戰，與超級佳駟「浪漫勇士」（128磅）及三冠王「遨遊氣泡」（128磅）同場較量。



蔡約翰表示：「馬兒的狀態相當不錯，牠們顯然仍在進步，相信牠們於12月14日將會接近最佳水準。我相信牠們訓練的時間越長，表現會越好。」



本週日（11月23日）沙田馬場將舉行中銀香港賽馬日，頭場第四班中銀香港跨境服務讓賽（1200米）將於下午十二時四十五分開跑。