今年6月私樓落成量3532伙 按月彈升3.4倍

差估署最新數據顯示，今年6月共有3,532伙私人住宅有個單位落成，按月急彈升3.4倍；總結上半年錄7,914伙私宅落成，按年同期跌21.4%，達政府預測落成目標1.7萬伙的46.6%。

上半年以新界區落成量最多涉約5,045伙，按年升約4.3倍；而港島區涉約1,808伙，按年跌約2.3%；九龍區涉約1,061伙，為各區最少，按年大幅減少約85.4%。

若按單位面積計算，落成量仍然以中小型單位佔最多，面積約431方呎以下細單位涉3,643伙，佔整體約46.1%；其次面積431至752方呎單位錄得3,295伙，佔比約41.6%；面積753方呎至1,075方呎單位約698伙，佔比約8.8%。

大單位方面，面積1,076至1,721方呎有246伙，佔比約3.1%；至於面積最大的1,722方呎或以上單位則有32伙落成或約0.4%。



