德福花園法院令物業545萬拍出 低估價18% 呎價不足1萬

近期物業拍賣場以低開推拍，吸引不少用家及投資者前往「尋寶」。黃開基拍賣行昨推出27項物業拍賣，即場拍出3項物業；當中九龍灣德福花園一個法院令物業獲搶高約14%，以545萬成交。

上述德福花園K座高層12室法院令物業，面積551方呎，原則屬2房戶，開拍價480萬，獲3組客出價爭購，搶高約65萬或14%，至545萬拍出，成交價較銀行估價約664萬低出119萬或約18%，呎價約9891元。該單位原業主資不抵債而斷供，最終被法院頒令收樓。

康盛花園「影印契」288萬售

將軍澳康盛花園4座低層G室「影印契」單位，面積495方呎，開價280萬（自由市場價）推出拍賣，最終以288萬成交，呎價約5818元；據了解，該單位原業主遺失樓契，只能提供影印本樓契。

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另外，上環商廈金豐大廈亦拍出一個低層連平台寫字樓，面積為310方呎，外連600方呎平台，屬遺產貨，叫價238萬推出市場拍賣，最終搶至240萬成交，呎價約7742元。



