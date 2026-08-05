尚璽開放式銀主盤獲4客搶至252萬拍出 較5年前買入價貶近五成

樓價穩步上升，近日不少買家及投資客轉戰拍賣市場尋「筍盤」。環亞昨日舉行物業拍賣會，推出57項物業供競投，並即場拍出4項，包括大角咀尚璽高層B室銀主盤，面積165方呎，開放式間隔，銀主開拍價198萬，獲3至4組客搶高54萬或27%，以252萬拍出，呎價約15273元。

上述單位近年先後向按揭及信貸公司進行按揭，近年因無力還款而遭收樓，若以該單位2021年以483萬一手購入計算，單位5年間蝕讓231萬或約48%。

偉錦園搶貴40萬沽

而九龍塘偉錦園2座高層E室，面積686方呎，業主開價850萬連租約及1個車位推拍，獲約3組客出價搶購，搶貴40萬或4.7%，至890萬拍出，較銀行估價1300萬低410萬或約32%，呎價約12974元。若按該單位於2019年以1210萬購入計算，單位7年後貶值320萬或26%。

另一間為沙田第一城42座中高層A室，面積284方呎，業主開價322萬推拍，最終以「一口價」拍出，較銀行最新估價499萬低出約177萬或35%，呎價11338元。

此外將軍澳頌明苑E座中層05室，面積554方呎，屬法院令物業，以自由巿場價420萬推拍，獲3至4組客搶高68萬或16%，以488萬拍出，呎價約8809元。

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