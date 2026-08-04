學生宿舍受捧帶動交投 佐敦服務式住宅1.74億沽 涉59個房間 平均每間295萬

近期學生宿舍受到追捧，連帶服務式住宅及酒店亦交投活躍，佐敦最新錄得服務式住宅易手，區內太極軒314（CHI314）住宅部分，涉59個單位，以1.74億易手，新買家為投資者，料回報逾5.6厘。

呎價約8879元 連約回報5.6厘

太極軒314（CHI314）位於佐敦彌敦道314至316號，毗鄰佐敦港鐵站，是次易手僅為項目住宅部分，涉及59個精品住宅單位，面積介乎於410至1400方呎，總樓面約19596方呎，單位類型包括開放式單位、一房及兩房戶，以易手價計算，平均呎價約8879元，每個房間作價約295萬。據了解，該項目由一名大租客包租，現時月租90萬，當扣及主要支出，月租約82萬，以易手價計算，新買家料回報逾5.6厘。

太極軒314(CHI314)住宅部分，涉59個單位，以1.74億易手，新買家為投資者，料回報逾5.6厘。

業界人士指出，現時一般住宅或商業樓宇回報普遍僅約3厘至4厘，太極軒314這類附帶穩定長租約、兼具轉型學生宿舍潛力的優質物業，能提供高達5.6厘高回報率，自然吸引投資者。

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受惠於政府擴大非本地生名額及各類人才計劃，住宿需求持續殷切。佐敦憑藉毗鄰理大、城大等高等院校以及鐵路沿線，相關物業獲投資者及營運商追捧，並轉作學生宿舍或長租公寓營運。市場上同類型交投屢見不鮮，包括九龍城富豪東方酒店全幢，早前獲中原策略投資以約15.18億購入，涉及約494間客房，每間客房造價約307萬，買家將物業改建為學生宿舍。

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九龍城富豪東方酒店全幢早前獲中原策略投資以約15.18億購入，涉及約494間客房，每間客房造價約307萬。

市場連錄大手買賣

市場資金亦積極吸納其他酒店，例如巨頭京東旗下公司近期連購酒店改建學生宿舍，以7.5億元向遠東發展購入油麻地上海街268號香港海景絲麗酒店，物業原為一間擁有268間客房的酒店，現已全面改建為提供399個牀位的學生住宿項目。

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另外，京東亦購入灣仔軒尼詩道218號「218 Apartment」，地盤面積約2180呎，總樓面面積約32695呎，呎價約8564元，現作酒店用途，6至27樓提供59間房，每間房面積約370至650呎，平均每間客房造價約475萬。物業原為商廈用途，由內企首開集團於2007年以1.78億購入，其後翻新並改裝成酒店。持貨約19年轉手，帳賺1.02億元或約57%。一個月內連購兩幢酒店物業，共涉資約10.3億。

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荃灣悅品酒店全幢早前亦以9.53億由華潤隆地承接，樓高30層，總建築面積約為292961方呎，坐擁583間客房，預期提供逾900個宿位，買家將物業打造為具學習氛圍的地方。

該項目由一名大租客包租，現時月租90萬，當扣及主要支出，月租約82萬，以易手價計算，新買家料回報逾5.6厘。