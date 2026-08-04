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老牌家族11.68億購舂坎角別墅 紀惠帳賺9.92億

樓市動向
更新時間：10:28 2026-08-04 HKT
發佈時間：10:28 2026-08-04 HKT

紀惠集團早前沽售赤柱舂坎角海天徑3至5號的華翠海灘別墅，作價為11.68億，新買家為大華銀行黃慶昌家族成員或相關人士，屬於老牌家族。

大華銀行家族相關人士承接

該豪宅別墅新買家透過THE STYLE LIMITED購入物業，公司董事分別為LUK, KWOK WING及WEE, TENG YUAN，二手均持有新加坡護照。其中WEE, TENG YUAN與大華銀行UOB創辦人黃慶昌家族第三代的一名成員英文名字（中文名為黃庭元）相同，料為同一人。黃氏家族旗下私人地產開發商慶隆集團（Kheng Leong Company），負責多項新加坡頂級豪宅建案的開發與運營，黃庭元則為該地產開發商管理層。

紀惠歷時28年統一業權

海天徑3至7號華翠海灘別墅，涉12個分層單位及18座洋房，1977年落成，地盤面積約102000方呎，可建樓面面積約57375方呎，總實用面積約55914方呎，是次呎價約20889元。

紀惠早於1988年起收購舂坎角華翠海灘別墅，最初以約9800萬購入25伙，直至2016年以約7800萬購入最後一伙，成功統一業權，共涉資約1.76億，是次出售帳面大幅賺9.92億或約5.63倍。

相關文章：紀惠12億沽赤柱華翠海灘別墅 傳統豪宅地段 料賺9億 市場人士：彰顯獨到眼光

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