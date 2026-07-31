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本港負資產宗數按季急挫62% 創12季新低 分析：若樓價保持升勢 年內或跌破千宗

樓市動向
更新時間：17:51 2026-07-31 HKT
發佈時間：17:51 2026-07-31 HKT

金管局今日（31日）公布最新數據顯示，2026年第二季負資產個案錄得4,356宗，涉及金額196.21億港元，對比首季錄得的11,424宗及550.37億港元，宗數及金額按季分別減少7,068宗（61.9%）及354.16億港元，均創12個季度新低。

相關文章：第二季負資產住宅按揭貸款宗數逾4300宗 較第一季下跌61.9%

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，第二季樓市交投持續回暖，樓價更連升13個月，根據差餉物業估價署的最新資料顯示，六月份私人住宅售價指數報323.2點，創下自2023年九月以來，即逾兩年半（33個月）的新高。

樓價持續上揚，銀行對住宅物業的估價愈趨寬鬆，推動第二季負資產個案顯著回落。樓市仍處於「價量齊穩」的狀態，息口亦處於合理水平，銀行對住宅按揭業務將保持積極態度。若下半年樓價保持升勢，負資產個案有望跌破一千宗。

曹德明續指，在負資產個案中，拖欠超過3個月未償還按揭貸款的比率為1.25%，比率雖有所上升，但實際宗數則有所回落，仍屬偏低水平，反映本港業主的還款能力穩健。另一方面，近年採用較高按揭成數的買家亦持續回落。根據香港按揭證券有限公司的資料顯示，今年上半年新取用按揭保險貸款宗數累計錄得2,957宗及155.24億元，較去年同期的3,483宗及174.57億元，分別減少526宗及19.33億元，宗數及金額均創近十年的首半年新低。

鑑於住宅物業整體風險相對可控，他指，各大銀行對按揭業務更具信心，年內將繼續推出不同類型的按揭方案，並加碼相關優惠，以吸引優質客戶，有利樓按市場的健康發展。

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