美聯黃建業稱樓市「輕舟已過萬重山」 全年樓價料升15%

美聯集團主席黃建業出席該公司頒獎禮致辭時引用唐詩名句「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」形容樓市走勢。他指出，過去一段時間，市場雖然不乏看淡論調及雜音，但事實證明，香港樓市最艱難的時期已經過去。

黃建業：樓市有望渡過整固期

今年6月及7月整體住宅成交量按月預計分別下跌34.6%及17.8%，惟6月及7月向來屬傳統交投淡季。回顧過去10年，6月整體住宅成交量有9年低於5月，亦有5年曾出現6月及7月成交量連續兩個月下跌的情況，主要是受到暑假期間港人外遊增加及極端天氣等季節性因素影響。因此6及7月成交回軟，並不足以反映樓市升勢轉弱。

黃建業認為，在多項利好政策及資金支持下，本港樓市有望渡過整固期，由8月起重拾上升軌道，惟價量的升幅會較上半年放緩，預計全年樓價上升15%。黃建業強調，樓市升幅過急未必是好事，整固後蓄力穩步回升，走勢反而更健康。住宅物業之外，他又看好寫字樓的前景，尤其是中環甲廈將率先復甦，帶動其他區域的商廈租買量。

推出「智快搜」

美聯集團副主席黃靜怡表示，集團持續深化「天網」戰略，透過科技、平台及數據賦能前線，大力提升線上行銷及開拓客源成效，今年初美聯官網及「美聯筍盤APP」推出全行首創的AI搜尋科技「智快搜」，運用人工智能深入理解自然語言，令搜尋結果更貼地、更精準。

另外，美聯集團業績穩步上揚，首5個月除稅前盈利高達3億元，預期中期業績創20年新高。