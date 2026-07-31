Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美聯黃建業稱樓市「輕舟已過萬重山」 全年樓價料升15%

樓市動向
更新時間：16:54 2026-07-31 HKT
發佈時間：16:54 2026-07-31 HKT

美聯集團主席黃建業出席該公司頒獎禮致辭時引用唐詩名句「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」形容樓市走勢。他指出，過去一段時間，市場雖然不乏看淡論調及雜音，但事實證明，香港樓市最艱難的時期已經過去。

黃建業：樓市有望渡過整固期

今年6月及7月整體住宅成交量按月預計分別下跌34.6%及17.8%，惟6月及7月向來屬傳統交投淡季。回顧過去10年，6月整體住宅成交量有9年低於5月，亦有5年曾出現6月及7月成交量連續兩個月下跌的情況，主要是受到暑假期間港人外遊增加及極端天氣等季節性因素影響。因此6及7月成交回軟，並不足以反映樓市升勢轉弱。

黃建業認為，在多項利好政策及資金支持下，本港樓市有望渡過整固期，由8月起重拾上升軌道，惟價量的升幅會較上半年放緩，預計全年樓價上升15%。黃建業強調，樓市升幅過急未必是好事，整固後蓄力穩步回升，走勢反而更健康。住宅物業之外，他又看好寫字樓的前景，尤其是中環甲廈將率先復甦，帶動其他區域的商廈租買量。

推出「智快搜」

美聯集團副主席黃靜怡表示，集團持續深化「天網」戰略，透過科技、平台及數據賦能前線，大力提升線上行銷及開拓客源成效，今年初美聯官網及「美聯筍盤APP」推出全行首創的AI搜尋科技「智快搜」，運用人工智能深入理解自然語言，令搜尋結果更貼地、更精準。

另外，美聯集團業績穩步上揚，首5個月除稅前盈利高達3億元，預期中期業績創20年新高。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
尖沙咀傷人│男商人留醫6日不治 警列謀殺再拘2人 累計9人被捕
01:06
尖沙咀傷人│男商人留醫6日不治 警列謀殺再拘2人 累計9人被捕
突發
8小時前
周星馳遭炮轟「無兒無女不敢見人」  李修賢寸星爺錢多也沒用  自爆揸飛機活得富貴又瀟灑
周星馳遭炮轟「無兒無女不敢見人」  李修賢寸星爺錢多也沒用  自爆揸飛機活得富貴又瀟灑
影視圈
9小時前
01:22
尖沙咀傷人｜更多細節曝光 好友生日派對散場後 傷者Issac留下再飲出事
突發
2026-07-30 16:53 HKT
黃大仙冬菇亭大排檔名店結業！30年利豐潮州打冷黯然落幕 負責人心灰：經濟真係好淡
黃大仙冬菇亭大排檔名店結業！30年利豐潮州打冷黯然落幕 負責人心灰：經濟真係好淡
飲食
8小時前
周毅剛交出10萬元保釋金後離開法庭，沒有回應傳媒的提問，只催促同行女性友人：「行快啲啦BB」。黃巧兒攝
高級警司周毅剛警總非禮女下屬 求情稱服務社會夢碎 官斥行為大膽不能容忍 判囚5月3周
社會
2小時前
大學生仔女變「絕世隱青」 港媽崩潰：零溝通只顧打機 過來人傳授一招破冰｜Juicy叮
大學生仔女變「絕世隱青」 港媽崩潰：零溝通只顧打機 過來人傳授一招破冰｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
白海豚｜超強颱風路徑南移 料下周吹襲沖繩及台灣北部或登陸華東
00:57
白海豚｜超強颱風路徑南移 料下周吹襲沖繩及台灣北部或登陸華東
即時中國
6小時前
半年多連執3間！Five Guys荃灣店結業 全港僅餘6分店 鍾培生曾批「智商稅」
半年多連執3間！Five Guys荃灣店結業 全港僅餘6分店 鍾培生曾批「智商稅」
飲食
23小時前
美女導遊撞樣年輕張柏芝！帶隊北上短線美食團爆紅 港人團友齊讚靚女又專業：想搵番初戀嘅感覺就報團啦
美女導遊撞樣年輕張柏芝！帶隊北上短線美食團爆紅 港人團友齊讚靚女又專業：想搵番初戀嘅感覺就報團啦
旅遊
4小時前