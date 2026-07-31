九龍塘新德園雙號屋5000萬易手 持貨17年勁賺2820萬
更新時間：11:12 2026-07-31 HKT
發佈時間：11:12 2026-07-31 HKT
發佈時間：11:12 2026-07-31 HKT
二手豪宅交投量持續暢旺，九龍塘老牌豪宅屋苑新德園一幢雙號屋，面積2059方呎，附連花園及天台等，以5000萬登記成交，呎價約24284元；據悉，原業主2009年以2180萬購入，持貨長達17年沽貨，帳面勁賺2820萬，期內單位升值約1.3倍。
九龍塘康豪苑連4車位4500萬沽
同區康豪苑一幢雙號屋，面積1802方呎的3房戶，亦以4500萬連4個車位成交，買家以公司名義登記，呎價約24972元；據了解，原業主早於2015年以5800萬購入，換言之，該單位於11年間帳面貶值約1300萬或22.4%。
鴨脷洲南區．左岸1座中低層B室，面積1787方呎，屬4房雙套間隔，以4000萬登記成交，呎價約22384元；據了解，原業主於2016年以4389萬一手購入，持貨10年易手，帳面蝕約398萬或9%。
愉景灣蔚陽海蜂徑單號屋，面積2403方呎，屬4房雙套間隔，最新以3800萬成交，買家以公司名義登記，呎價約15814元；原業主早在2006年以1920萬買入大屋，持貨20年後轉手，帳面獲利約1880萬或98%。
凱旋門呎價3.71萬易手
九龍站指標屋苑凱旋門朝日閣高層B室，面積1022方呎，屬3房套間隔，最新以3800萬登記成交，呎價約37182元；據了解，原業主於去年12月以4000萬購入，意味持貨短短7個月轉手，帳面已蒸發約200萬或5%。
荃灣碧堤半島3期1座一個頂層單位，面積1814方呎，最新以2500萬成交，呎價約13782元；據悉，原業主早於2010年以1907萬購入，持貨16年沽出，帳面獲利約593萬或31%。
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