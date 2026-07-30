樂怡小築3房1493萬沽 長情業主持貨30年勁賺565萬
更新時間：17:10 2026-07-30 HKT
發佈時間：17:10 2026-07-30 HKT
發佈時間：17:10 2026-07-30 HKT
美聯分行首席助理聯席董事廖粕光表示，火炭樂怡小築8座一個面積1,426方呎單位，屬3房1套連工人房間隔，獲區內用家以1,493萬元連1個車位承接，呎價約10,470元。
資料顯示，原業主於1996年以約928萬元購入上述物業，持貨長達30年，帳面大幅獲利約565萬元，升值約60.9%。
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