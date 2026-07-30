地監局針對網上廣告加強巡查 有跡象顯示無牌人士從事代理工作

地監局今日發表最新數字，回顧今年上半年工作概況，並簡介下半年工作重點，該局主席蕭澤宇表示，上半年地監局的各項工作因應最新市場趨勢而調整。過去六個月明顯的市場趨勢，包括相信是由內地來港專才及學生所帶動，一手住宅物業銷售市場及住宅租務市場活躍起來；於社交媒體平台發出與物業相關的廣告日益普及；以及有跡象顯示有非持牌人士在香港從事地產代理工作。

遇可疑廣告應提高警惕

蕭澤宇續稱，隨着愈來愈多物業相關廣告於社交媒體平台普及和於香港出現無牌從事地產代理的工作，均為地監局帶來更多挑戰。社交媒體上的廣告五花八門，部分廣告完全符合局方的要求，但部份卻十分可疑，例如不明身份的帳戶持有人發布參觀樓盤或視察特定物業或週邊環境的影片，志在引誘觀看者向該帳戶傳送私人訊息。

《地產代理條例》對持牌地產代理發布廣告時必須遵守的要求有明確規定。地監局呼籲公眾在網上或線下遇到可疑的物業廣告時應提高警惕，這些廣告實際上可能是在進行網絡釣魚收集個人資料，用以進行不法或犯罪活動。這些廣告也可能包含虛假、誤導或捏造的資訊。

地監局已針對相關廣告加強網絡巡查及就持牌代理發布刊登不合規廣告採取行動。局方亦提醒公眾，可疑廣告在未來仍會大量在網上流傳，市民應保持警覺。

有無牌人士於5月被捕

蕭澤宇補充，地監局亦留意到，有跡象顯示有無牌人士在香港從事地產代理工作。在警方的協助下，一名人士已於5月被捕。地監局希望再次提醒公眾，無牌從事地產代理工作及僱用無牌人士從事地產代理工作，均屬違法，可被判罰款及監禁。

地監局於上半年共開立114宗投訴個案，較去年同期下跌11%。整體投訴中最常見的三個類別與去年上半年一樣，包括「發出違規廣告」、「不妥善處理臨時買賣合約或臨時租約」及「提供不準確或具誤導性的物業資料」。同時，局方於2026年上半年並沒有接獲有關香港境外物業的投訴個案，與去年上半年一樣。

巡查發現72宗違規個案

今年上半年共巡查一手樓盤銷售點共368次、抽查網上物業廣告877次，分別較去年同期增加6%及1.7%。另外，局方亦巡查了地產代理商舖401次，及就有關遵守反洗錢及打擊恐怖份子資金籌集規定抽查618次。

在上述所有巡查及抽查中，局方共發現72宗違規個案，比去年同期增加33.3%。主要違規性質分別為「發出違規廣告」（41宗）、「未有遵守反洗錢及打擊恐怖份子資金籌集規定」（15宗）及「沒有按照表格內所指明的指引及指示填寫表格」（12宗）。

上半年合共對189名持牌人或前持牌人採取行動或作出處分，包括暫時吊銷了5個牌照及撤銷了18個個人或公司牌照。這些被撤銷牌照的個案均是由牌照委員會所裁定，理由是這些持牌人基於不同原因而不再符合有關的發牌條件。