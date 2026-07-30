地監局上半年錄114宗投訴跌11% 籲警惕可疑廣告 非持牌人從事代理工作屬違法

近年越來越多樓盤透過社交媒體推廣，地監局指，社交媒體平台發出與物業相關的廣告日益普及，以及有跡象顯示有非持牌人士在香港從事地產代理工作，在警方協助下一名人士已於5月被捕；另外，上半年該局開立114宗投訴個案，按年同期跌11%。

蕭澤宇：加強網絡巡查

地監局主席蕭澤宇表示，今年上半年該局各項工作因應最新市場趨勢而調整。並指，過去六個月明顯市場趨勢包括、相信是由內地來港專才及學生所帶動，一手住宅物業銷售市場及租務市場活躍起來；於社交媒體平台發出與物業相關的廣告日益普及；以及有跡象顯示有非持牌人士在香港從事地產代理工作。

蕭澤宇指出，隨着越來越多物業相關廣告於社交媒體平台普及和於香港出現無牌從事地產代理工作，均為局方帶來更多挑戰。加上社交媒體上廣告五花八門，部分廣告完全符合局方要求，但部分卻十分可疑，例如不明身份的帳戶持有人發布參觀樓盤或視察特定物業或周邊環境影片，志在引誘觀看者向該帳戶傳送私人訊息。

《地產代理條例》對持牌地產代理發布廣告時必須遵守的要求有明確規定。地監局呼籲公眾在網上或線下遇到可疑物業廣告時應提高警惕，這些廣告實際上可能是在進行網絡釣魚收集個人資料，用以進行不法或犯罪活動，也可能包含虛假、誤導或捏造資訊。

地監局上半年共開立114宗投訴個案，較去年同期下跌11%。

地監局已針對相關廣告加強網絡巡查及就持牌代理發布刊登不合規廣告採取行動。並提醒公眾，可疑廣告在未來仍會大量在網上流傳，市民應保持警覺。蕭澤宇補充，該局留意到，有跡象顯示有無牌人士在香港從事地產代理工作。在警方協助下，一名人士已於5月被捕。局方希望再次提醒公眾，無牌從事地產代理工作及僱用無牌人士從事地產代理工作，均屬違法，可被判罰款及監禁。

違規個案72宗增33%

另外，該局今年上半年共開立114宗投訴個案，較去年同期下跌11%。共巡查一手樓盤銷售點共368次、抽查網上物業廣告877次，分別較去年同期增加6%及1.7%。巡查地產代理商舖401次，及就有關遵守反洗錢及打擊恐怖分子資金籌集規定抽查618次。

在上述所有巡查及抽查中，共發現72宗違規個案，比去年同期增加33.3%。主要違規性質分別為「發出違規廣告」（41宗）、「未有遵守反洗錢及打擊恐怖分子資金籌集規定」（15宗）及「沒有按照表格內所指明的指引及指示填寫表格」（12宗）。

近年上半年地監局接獲投訴及巡查數字：

年份 接獲投訴宗數 已處理的投訴宗數* 巡查一手樓盤數目 商舖巡查次數 網上物業廣告抽查次數 2022年 106（14） 137（14） 23 225 669 2023年 71（7） 146（36） 46 465 936 2024年 77（15） 120（20） 41 526 712 2025年 128（17） 78（15） 42 450 862 2026年 114（11） 74（11） 29 401 877

*部分是往年接獲個案，括號內為與一手物業相關的個案。

資料來源：地產代理監管局

暫時吊銷5個牌照

上半年合共對189名持牌人或前持牌人採取行動或作出處分，包括暫時吊銷5個牌照及撤銷18個個人或公司牌照。而被撤銷牌照的個案均是由牌照委員會所裁定，理由是這些持牌人基於不同原因而不再符合有關發牌條件。

此外，配合《簡樸房條例》（「《條例》」）的生效，地監局於今年2月發出一份執業通告，並於今年3月1日生效，為地產代理業界處理受《條例》下的規管制度所規管、根據住宅租賃出租分間單位提供指引。該局於上半年亦多次參與業界舉辦的研討會，向業界介紹執業通告及規管制度。

踏入下半年，地監局將繼續密切留意樓市最新發展及政府推出的新措施，適時向地產代理發出新指引及推出相關教育工作；亦會繼續就政府的各項涉及地產代理的政策或立法建議，促進政府與地產代理業界溝通。

該年7月推出新消費者教育網站，以便來自內地、學生在港租置物業時安心應對本地市場。該局將繼續不遺餘力打擊無牌從事地產代理工作行為。