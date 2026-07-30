差估署樓價指數連升13月料回氣 業界預告下半年放緩 漲幅收窄亮訊號 仍看好全年彈逾8%

在股市持續調整下，連帶樓市亦隨即進入健康整固階段，差估署數據顯示，上月私宅樓價指數報323.2，按月升幅收窄至約0.31%，惟指數連升13個月，按年漲達12.73%。業界人士指，經歷長升浪後市場只會步入平穩休整狀態，並非轉勢下跌，樓價出現大幅調整風險有限，展望下半年樓價升幅預料將有所放緩，並相信今年樓價仍上升8至12%。

累升7.88%為7年表現最佳

據差估署公布臨時數據顯示，今年6月私人住宅售價指數報323.2，創自2023年10月以來近33個月來新高，惟按月升幅有所放緩，由1.42%收窄至最新的0.31%，不過指數自去年6月起已連升13個月，期間累漲達12.81%；總結今年上半年樓價指數累升約7.88%，為過去14個「半年度」（即7年來）表現最佳。上月樓價指數若與2021年9月的歷史高位398.1比較，目前仍跌18.81%。

差估署數據顯示，上月私宅樓價指數報323.2，按月升幅收窄至約0.31%，惟指數連升13個月，按年漲達12.73%。

435至752呎升幅最少

按面積劃分的不同類型單位表現全面報升，幅度介乎約0.03%至1.11%，樓市焦點由中小型單位轉向豪宅單位，當中面積1076至1721方呎單位上月升幅跑贏大市，按月升約1.11%最多，最新報290.4；其次為面積1722方呎或以上豪宅單位升約0.78%，報283.8；面積753至1075方呎的中型單位報309.1，升約0.62%。細單位方面，面積431方呎或以下的細單位報342.6，單月升幅約0.47%；面積432至752方呎報316.1，升約0.03%，是各類單位中升幅最少一個類別。

郭子威：資金轉投港物業

長實營業部首席經理郭子威表示：'年底前美國聯儲料具備降息條件，現階段市場只在靜待降息訊號落地，買家觀望僅影響短期入市節奏。'

長實營業部首席經理郭子威表示，樓價長線上行基礎格局維持不變，在利率層面，國際油價持續回落，將帶動美國整體通脹數據逐步走低，年底前美國聯儲料具備降息條件，現階段市場只在靜待降息訊號落地，買家觀望僅影響短期入市節奏，不會扭轉長線向上趨勢。

郭子威說，在環球股市動盪之下，資金高低切換趨勢清晰，近期美股、日韓台晶片及AI科技股大幅調整、連番遭拋售，反觀整個亞太區，恒生指數走勢最為穩定，充分反映環球資金的流向選擇，大量資金從波動劇烈的海外科技市場撤出，轉而布局估值偏低、韌性更強的港股資產；部分避險資金更進一步分流至香港住宅物業，豪宅成交維持平穩，穩穩托住樓市基本盤。經歷長達13個月的升浪後，市場只會步入平穩休整狀態，並非轉勢下跌，樓價出現大幅調整的風險有限，維持全年樓價升幅12%不變。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀認為，目前樓價指數升幅理想，可見市場亦價量兼備。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀認為，目前樓價指數升幅理想，可見市場亦價量兼備。隨着股票市場回復穩定，加上陸續有新盤推售，帶動入市氣氛，全年可升10%至12%。

萊坊大中華區估價及諮詢部主管方耀明指，內地最新推出境外投資監管措施，或會在短期內對市場情緒帶來一定影響。

萊坊大中華區估價及諮詢部主管方耀明指，內地最新推出境外投資監管措施，或會在短期內對市場情緒帶來一定影響。隨着上半年市場交投活躍所帶動的樂觀情緒逐步回歸理性，展望今年下半年，樓價升幅預料將有所放緩，預料全年樓價將上升8%至10%。

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩稱，於樓價已累計一定升幅，短期內樓價進一步上升空間有限，未來幾個月樓市應該會進入整固階段。香港股市近月出現調整，或影響投資情緒。內地收緊對外投資監管可能會減少內地資本流入香港樓市。上述不利因素疊加，預計投資需求將受到抑制，可能導致未來數月香港住宅交易量下降。