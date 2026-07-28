觀塘德華中心高層1629萬易手 內地美甲公司進駐 呎價7700元

東九龍甲廈交投漸活躍，區內新商廈憑新設施及高性價比，吸引跨境企業及實力用家進駐。由麒豐資本發展的德華中心錄矚目成交，獲內地知名美甲品牌母企斥約1629萬購入高層自用，約7700元。

面積約2116方呎

中原（工商舖）工商部高級分區營業董事余樹榮表示，觀塘鴻圖道32號德華中心錄得一宗矚目成交，單位為33樓01及02室，建築面積約2116方呎，成交價約1629.3萬，呎價約7700元。

新買家為內地知名美甲產品及跨境電商公司廣州凱麗日用品有限公司，該公司旗下擁有知名美甲品牌CANNI，是次透過旗下兩間香港公司，包括香港薇拉麗莎化妝品有限公司及景林國際（香港）有限公司購入物業，預計將作為自用，展現拓展海外市場的強大信心。

擁有「一條龍」生產線

廣州凱麗成立於2007年，前身是聯領化妝品旗下美甲部門，因為看好美甲商機，2013年重組設廠，如今已是集研發、生產、批發於一體的全方位供應商。

另外，廣州凱麗擁有強大研發與「一條龍」生產線，從模具開發、成品製造到各類效果處理全部自己來。

該公司旗下熱銷品牌包括GDCOCO與CANNI，產品涵蓋光療膠、彩膠、高品質半成品甲油及美甲飾品等。

德華中心尚餘5個單位待售

余氏指出，德華中心目前尚餘5個單位待售，叫價每方呎約7000至約7350元。包括29樓04室連約，以每方呎約7350元放售，適合投資者長線收租。

而另一低層單位5樓全層更為地舖契，配備煤氣管道，可吸引餐飲及服務性行業，叫價每方呎約5500元。

余氏續稱，德華中心由麒豐資本發展，樓高23層，提供由約581至約7458方呎單位，配備約3.5米高特高樓底，大幅提升採光度與空間舒適感，單位設有獨立來去水，部分單位享海景。

該大廈18樓設有空中花園，配備6層停車場，提供約103個附設電動車充電系統的車位。