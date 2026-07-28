投資者鄺惠邦6億沽山頂洋房 持貨16年賺1.5億 月租曾貴絕全港

儘管近期豪宅買賣略為放緩，超級豪宅仍然受捧，山頂加列山道一幢洋房以6億易手，原業主為投資者鄺惠邦，物業於16年間升值30%。

連約7000呎花園

上址為山頂加列山道73號洋房，實用面積約7022方呎，採5房間隔，設有約7000方呎花園，以6億易手，呎價逾8.5萬（未計花園），物業以交吉易手，市場人士估計，買家為用家。

曾以月租160萬租出

該洋房過往業主皆持有作為收租，早年月租一直維持於120萬水平，直至2021年，以每月約160萬租出，一度成為本港月租最貴洋房，市場矚目。據了解，鄺惠邦為了部署賣樓，年前已與租客協議約滿後不再續租，方便準買家睇樓，最終物業成功出售。

鄺於2010年向前亞姐曹央雲男友、嘉域集團主席何永安購入該洋房，作價4.5億，持貨16年帳面獲利1.5億，物業升值30%。

早年連環沽舖套現逾億

鄺惠邦間中活躍於豪宅買賣，包括於2014年斥資1.815億購入嘉麗園一幢洋房（面積約2990方呎）。而他向來是著名的舖位投資者，持有舖位分布於核心一線及邊緣地區，以及民生地段。

市場人士表示，鄺投資眼光相當準確，早於2019年連環沽售4個舖，分別位於旺角黑布街、染布房街，何文田梭椏道，以及觀塘牛頭角道舖，當時共套現1.05億，帳面獲利逾4400萬。