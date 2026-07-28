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佳寶創辦人蝕賣旺角舖 19年帳面「輸半億」

樓市動向
更新時間：11:08 2026-07-28 HKT
發佈時間：11:08 2026-07-28 HKT

賣樓輸錢，不論多少，都讓人肉痛，但對大老闆來說，即使虧損半億只是「雨過天晴」。

佳寶食品超市創辦人林曉毅持有的旺角登打士街37號地舖（面積約2180方呎），近期以3300萬易手，呎價約1.51萬。林氏於2007年7月以8410萬買入該舖自用，持有19年帳面直接蒸發5110萬元，身價大幅縮水高達61%。

買家穩收6.5厘回報

林曉毅沽旺角登打士街37號地舖，作價3300萬。
林曉毅沽旺角登打士街37號地舖，作價3300萬。

盛滙商舖基金創辦人李根興指，該舖位面闊20呎、深109呎，目前由佳寶以每月18萬元承租。對於新買家來說，今番接棒可享約6.5厘的高回報，算是相當劃算的買賣。

市場人士：「濕濕碎」小問題

雖然帳面「慘蝕半億」，但市場人士指，完全不必為林老闆擔心，皆因他去年將佳寶售予京東，一口氣套現高達40億，實現「離場自由」，半億虧損對他而言，只是「濕濕碎」小問題。

近年投資者沽舖，動輒輸50%至70%，林曉毅不例外，今年2月，他以5000萬售出黃大仙滙豪山基座商場滙豪坊，較2013年買入價1.25億，帳面亦勁蝕7500萬，蝕幅高達60%。

該物業涉地下及1樓，建築面積各約15413方呎，以及約12283方呎，總面積合共約27696方呎。

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