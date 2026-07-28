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元朗芊御乘勢周內第3輪銷售114伙 入場價406萬 先到先得發售

樓市動向
更新時間：09:30 2026-07-28 HKT
發佈時間：09:30 2026-07-28 HKT

新地旗下元朗錦田芊御兩輪銷售均取得沽清成績，發展商乘勢加推「添食」，昨日發出新一份銷售安排，推出價單上的68伙於本周六（8月1日）以先到先得方式推售，折實入場價406萬；另推出46伙同日起以招標方式發售，合共推售114伙。

折實售價406萬至664.83萬

芊御本周六推售68伙價單單位進行第3輪銷售，包括新一張5號價單及舊價單單位，涵蓋7伙1房、49伙2房及12伙3房連套房單位，面積介乎290至498方呎，以最高折扣16%計算，折實售價406萬至664.83萬，折實呎價由12250至14550元。

價單涉68伙價單售價最平單位為3座9樓F室，面積290方呎，屬1房間隔，折實入場價為406萬，折實呎價14000元；售價最高為2座17樓L室，面積498方呎，折實售價664.83萬，呎價13350元。

呎價最低的單位為3座9樓A室及3座9樓M室，面積分別為413及412方呎，均屬2房間隔，折實售價為505.93萬及504.7萬，折實呎價12250元。

呎價最高的單位為3座16樓E室及同層G室，面積均為360方呎，計算折扣後，折實售價均為523.8萬，呎價14550元。

芊御推售至今累售259伙，套現近14億，銷情不俗。
芊御推售至今累售259伙，套現近14億，銷情不俗。

同日起標售46伙

發展商推出46伙於同日起以招標方式發售，包括14伙3房連套房單位及32伙平台特色單位，面積由250至570方呎。項目屢錄火熱銷情及高價成交，反映市場承接力強勁，新一輪推售料將繼續吸引市場目光。開售當日發展商取消分組揀樓模式，以先到先得方式發售。

項目過去周末進行次輪銷售，推出118伙價單單位即日沽清，並即晚加推新一張5號價單，涉及57伙，戶型涵蓋6伙1房、39伙2房及12伙3房，面積290至498方呎，折實平均呎價13649元，較4號價單折實平均呎價13566元，調高僅0.6%，惟發展商表示，5號價單因應個別單位景觀及座向有所不同，屬原價加推。項目經過兩輪推售後，迄今已累售259伙，套現近14億元。

位於映河路1A號的芊御，由3座住宅大樓組成，共提供566伙，單位面積介乎249至758方呎，涵蓋1房至3房戶型，其中主打2房戶佔逾80%，項目關鍵日期為2027年5月17日，樓花期不足10個月。

芊御第三輪銷售小檔案：

推出單位 68伙（價單）
46伙（招標）
價單單位面積 290至498方呎
價單單位折實售價 406萬至664.83萬
價單單位折實呎價 12250至14550元
招標單位面積 250至570方呎
推售日期 本周六（8月1日）
招標日期 本周六至今年9月底
發展商 新地

3房858萬沽創新高

芊御首兩輪銷售合共售出258伙，套現近14億，項目昨日亦增添成交，一個3房單位以858萬售出，創出項目新高。

成交呎價1.5萬

以招標方式售出的單位位於2座16樓K室，面積568方呎，屬3房連套房戶型，單位以858萬獲承接，成交呎價15106元，成交金額再創項目新高。發展商表示，項目開售以來銷售表現火熱，價量齊升，錄得不少大手客及換樓客入市，市場反應相當踴躍。

項目兩輪銷售均吸引不少大手客，首輪銷售中，A組買家時段共售出37伙，當中錄得3組大手買家入市，其中2組買家分別購入4伙2房單位，每組涉資逾2100萬；另有一組買家購入3伙兩房單位，涉資約1600萬。

至於剛過去周末次輪銷售中，屬大手時段的A組，合共售出8伙，並錄得4組大手客入市。其中1組買家斥資逾1100萬購入2伙2房單位；另錄3組買家連購2伙，各購入1伙1房及1伙2房單位，涉資約947萬至967萬元。

雖然第3輪並沒有設有大手組別，但買家若有意購入2伙或以上，於推售前可向發展商登記，並可優先進行揀樓。

相關文章：元朗芊御次輪即日沽116伙錄近沽清 加推57伙每呎1.36萬

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