風球除下家庭客即趕赴翻睇 615萬購沙田第一城3房戶 業主14年賬賺165萬

受到颱風襲港、新盤搶佔市場焦點與購買力影響，指標屋苑過去兩日睇樓及交投量俱下跌。綜合各大物業代理統計顯示，10大屋苑周六及日合共錄約5宗成交。不過，颱風過後市場仍迅速錄得成交，有買家斥資615萬元買入沙田第一城一伙3房戶。

中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠表示，有買家於風球除下後即入市沙田第一城，分行最新促成36座低層E室成交，單位實用面積478平方呎，採3房間隔。業主近日因有意換樓，遂以640萬元放售，放盤僅一星期即吸引買家洽購，原業主見買家極具誠意，遂願減價25萬元，最終以615萬元成交，折合實用呎價12,866元。

颱風過後市場迅速錄得成交，有買家斥資615萬元買入沙田第一城一伙3房戶。

吳焯誠表示，新買家為家庭客，早前已參觀過單位，心儀屋苑發展成熟且單位間隔合適，故在八號風球除下後即趕赴「翻睇」，並即場議價洽購，最終成功購入心水單位自用。

據了解，原業主於2012年以450萬元購入單位，持貨14年一直自住，是次轉手賬面獲利165萬元，單位升值36.7%。

中原分行首席分區營業經理楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園於剛過去的周末錄1宗成交，單位為P座高層5室，面積490方呎，2房間隔，以842.8萬成交，呎價17200元，呎價創逾3年新高。原業主於2024年以625萬購入單位，持貨2年轉售，帳面獲利217.8萬，期內單位升值35%。

利嘉閣助理營業董事丁培鴻表示，同區太古城過去兩日亦錄得一宗成交，最新售出單位為北海閣高層E室，面積約708方呎，成交價約1290萬，呎價約18220元。

值得留意的是，有買家於懸掛8號風球前趕入市。中原分行資深分區營業經理潘婉兒表示，屋苑3期3座高層D室，面積645方呎，最終以1030萬成交，呎價約15969元。據了解，原業主於2012年以595萬購入單位，持貨14年轉售，帳面獲利435萬。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，元朗及將軍澳日出康城兩大新盤於周六（25日）同步開售，單日一手市場錄得超過200宗成交，搶去市場焦點及購買力。加上受颱風「紅霞」影響，惡劣天氣阻礙市民出行，大部分業主及買家亦被迫押後睇樓及買賣活動。不過，颱風過後市場仍錄得成交，反映市民入市信心強勁。他指，只要業主提供合理議價空間，二手市場承接力依然不俗。

