美麗華6.5億購旺角文華商場50%權益 「舖王」兩星期連沽2物業套現近10億

美麗華酒店斥資6.5億，向「舖王」黎永滔購入旺角文華商場（MPM Plaza）一半業權，若以呎價1.38萬計算，造價重返20年前水平。另外，黎永滔於兩星期連沽2件貨，合共套現9.9億。

美麗華夥拍大鴻輝成立各佔50%權益的合營公司，斥資13億收購駿景企業有限公司（持有旺角文華商場（MPM Plaza），該商場原由黎永滔與大鴻輝主席梁紹鴻各自佔50%權益，交易後轉變，美麗華以6.5億購入黎永滔手持的50%權益，梁紹鴻則透過新合營公司，繼續維持其50%的實際權益。

繼以3.4億售旺角旗艦舊樓予協成行，黎永滔沽同區MPM Plaza一半權益，短時間套現9.9億。

前身新文華戲院 造價重返20年前水平

該項目前身「新文華戲院」，由黎永滔與梁紹鴻於2004年以約8.69億購入，並斥巨額打造商場，以最新易手呎價約1.38萬計算，造價重返20年前水平。

物業位於旺角砵蘭街240至244號，商場樓高8層，總建築面積約94204方呎，包括遠東銀行旺角大廈24樓住宅（面積約600方呎）連天台單位。就該宗交易，買家支付4億（1.3 億訂金已付，餘款2.7億完成時支付），完成後，目標公司銀行貸款債務不超過9億。

該商場原由黎永滔（圖中）與大鴻輝主席梁紹鴻各自佔50%權益，交易後轉變，美麗華以6.5億購入黎永滔手持的50%權益，梁紹鴻則透過新合營公司，繼續維持其50%的實際權益。

該物業預計回報約6.5厘，商場空置率低，租戶包括麥當勞、莎莎、Don Don Donki和貳號冰室等。美麗華表示，此舉能擴充物業組合、帶來穩定租金與協同效益，降低單獨投資風險。

協成行3.4億購旺角地標物業

另外，黎永滔日前沽售的旺角亞皆老街67至71號旗艦舊樓，土地註冊處顯示，作價3.4億，知情人士透露，由協成行相關人士承接，該老牌地產商買物業從來「不借錢」，為市場人士津津樂道，早前不惜低價沽售長沙灣等中細價舖，是次一舉購入旺角核心地段物業。

該項目位處西洋菜南街與亞皆老街交界，可說「神級十字路口」，人流如鯽，項目亦鄰近旺角新之城、旺角中心、T.O.P Shopping Mall、旅遊熱點通菜街（女人街）及花園街（波鞋街）。

若以現時月租約150萬計算，回報逾5厘，該物業同時具重建價值，佔地約2808方呎，落成後總樓面約2.8萬方呎，每呎樓面地價1.21萬。

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