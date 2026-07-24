莎莎重返北京道 每月28萬租3000呎複式舖 低舊租客三成

連鎖化妝品店莎莎相隔6年後重返尖沙咀北京道，承租環球商業大廈逾3000呎複式舖，土地註冊處資料顯示，月租28萬，較上手時裝店下跌約30%。

上述為北京道65至69號環球商業大廈地下B舖及1樓A舖，地下建築面積約1300方呎，1樓建築面積約2000方呎，合共建築面積約3300方呎，原以每月40萬放租，最終經議價後獲莎莎以28萬承租，呎租約85元。

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舊租客為本地時裝品牌佐丹奴

舊租客為本地時裝品牌佐丹奴

上手租客為本地時裝品牌佐丹奴，長租該舖位27年，高峰期月租料曾達100萬，近年隨着舖市進入寒冬，月租大幅下調至40萬，呎租約121元，佐丹奴仍然不續租，莎莎最新租金較舊租金進一步下跌12萬元或30%。比較高峰期更下跌72%。

高峰期月租100萬

根據資料顯示，莎莎曾於2014年至2020年期間租用北京道71至77號誠信大廈地下及1樓，面積約7000方呎，高峰期月租約132萬。

是次為莎莎時隔6年後重返北京道，目前莎莎在港澳地區共設85間分店，其中在尖沙咀區內共有9間分店，分布於廣東道、彌敦道、梳士巴利道等。

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