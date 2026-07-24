紀惠12億沽赤柱華翠海灘別墅 收購歷時38年料賺9億

豪宅市場再錄大額成交，紀惠集團位於赤柱舂坎角華翠海灘別墅，最新以約12億易手，平均呎價約2.1萬，由於紀惠於早年收購該物業，期間歷時長達38年才統一業權，是次雖割價賣心頭好，仍獲利豐厚。

地盤面積達10.2萬呎

上址赤柱舂坎角海天徑3至7號「華翠海灘別墅」，地盤面積達10.2 萬方呎，1977年落成，由於早年落成，項目外型比較懷舊，亦是港島區地段罕有的豪宅盤源，由分層戶及洋房組成，共提供30個單位，總樓面面積約5.59萬方呎。去年中首度推出放售時，索價逾15億，最終在相隔一年後，以約12億易手，平均呎價約2.1萬。

華翠海灘別墅1977年落成，提供30個單位。

紀惠集團早於1988年收購該項目，歷時長達38年才完成，集團早在1988年看好南區豪宅潛力，率先以約9800萬購入項目中的25個單位，一舉鎖定逾80%業權，隨着數年，見有放盤即承接，直至2016年，不惜斥資約7800萬購入最後一個單位，最終「完美」地統一100%業權。

市場人士粗略計算，紀惠集團多年來收購該項目，料總成本不超過3億，是次以約12億沽，帳面大幅獲利9億，升值接近3倍，再次彰顯其長線投資南區豪宅的獨到眼光。

市場人士分析，是次所以能吸納大額資金入場，在於項目罕有及重建價值，該別墅坐落於舂坎角海天徑，不僅擁有一線無敵海景與極高私隱度，地盤規模大，佔地逾10萬方呎，未來極具重塑價值。

湯文亮擔任行政總裁的紀惠集團近期陸續沽售手頭物業。

市場上另一版本指出，是次成交價只是逾10億而己，不過，不論賣多少錢，隨着該宗大手買賣成功落實，紀惠着實減少財政負擔，開始對旗下甲廈採取惜售策略。

對於上述項目新買家而言，由於已統一業權，省卻收購過程，買家可選擇長線收租，亦可作重建，打造為具代表性的頂級洋房，發展彈性極高，是市場上極其難得的南區豪宅項目。

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