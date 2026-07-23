京東傳2.8億購灣仔全幢酒店 料改作學生宿舍 1個月內擲逾10億入市擴充

學生宿舍市場需求強勁，內地電商巨頭京東集團（9618）繼早前購入油麻地全幢酒店後，市傳再斥2.8億元掃入灣仔軒尼詩道218號「218 Apartment」全幢酒店，料改裝發展學生宿舍。項目佔地面積約2180方呎，總樓面約32695方呎，涉及59間房。

據了解，上述「218 Apartment」放售底價為2.68億，在財團爭奪下，最終以2.8億元易手，呎價約8564元，每個房間價值約475萬元。該項目6至27樓提供59間房，每房面積約370至460方呎，現時月租逾2萬元。

灣仔軒尼詩道218號「218 Apartment」全幢以2.8億易手，市場消息指，買家為京東集團，物業將改裝學生宿舍。

項目由內地企業首開集團持有，早於2007年以1.78億購入，物業原為商廈用途，購入後翻新並改裝成酒店，持有至今作收租用途。

過去兩年，正常香港商業物業與零售經歷調整時，內地電商龍頭京東集團強勢進場，不僅豪購商廈、工廈及酒店，更將觸角伸延至民生零售，展現出驚人的擴展決心。京東於2024年7月，斥18億購入沙田利豐中心全幢，然後去年以35億買下中環建設銀行大廈半幢。過去一個月，京東先以7.5億向遠東發展購入油麻地Silka Seaview學生宿舍物業，繼而購入上述的灣仔軒尼詩道酒店。

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最引人注目的，莫過於斥資約40億購入「平民超市」佳寶食品超級市場，一舉掌握全港近百間實體店及其物流資產。「京東MALL」首間實體旗艦店設於灣仔，佔地約3萬方呎，主打「先試後買」的沉浸式家電與科技產品體驗。

從沙田物流樞紐，中環甲廈，港九酒店，再深入全港十八區超市，京東一系列「地產＋零售」組合拳，標誌著全面進軍香港實體零售市場，更被視為以香港作為前哨站、深化區域總部與極速升級供應鏈的重大戰略佈局。

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