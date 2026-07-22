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長沙灣甲廈減價速銷 教育城前CEO鄭弼亮入市

樓市動向
更新時間：16:10 2026-07-22 HKT
發佈時間：16:10 2026-07-22 HKT

新世界長沙灣永康街83號甲廈減價速銷，經過四輪累沽約八成，入市買家包括香港教育城前CEO等人，購入一個逾千呎單位，作價約739萬，呎價約7280元。

由新世界發展的長沙灣永康街83號甲廈，策略性減價奏效，自今年5月起，分4輪推售55伙，至今累沽42伙，售出接近80%水平，呎價約7000元。

累沽80%涉42個單位

中原（工商舖）工商部副區域營業董事陳樂瑤表示，項目近日錄得名人入市，單位為8樓B3室，建築面積約1015方呎，以約739萬元易手，呎價約7280元，新買家為香港教育城前行政總監鄭弼亮及其太太，以私人名義購入。

此外，同廈11樓B5室（面積同約1015方呎），亦獲香港數理教育學會以約730萬購入，呎價約7202元。兩宗個案成交呎價均屬市場水平，反映項目受專業人士及學術機構青睞。

長沙灣永康街83號甲廈減價速銷，買家包括專業人士及學術機構。圖為香港教育城前行政總監鄭弼亮。
長沙灣永康街83號甲廈減價速銷，買家包括專業人士及學術機構。圖為香港教育城前行政總監鄭弼亮。

數理教育學會739萬購1伙

長沙灣永康街83號樓高28層，距港鐵荔枝角站僅約5分鐘步程。每層均設有專屬茶水間、育嬰室及行政人員洗手間，並設雙平台花園及約182個私家車位，全面配合企業營運需求。

陳氏指出，發展商靈活開價並提供個別優惠，成功吸引名人及團體入市。

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