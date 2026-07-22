Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

九龍灣工廈20年升值1.6倍 「只買不賣」傳奇落幕 「神級投資者」沽遺產貨

樓市動向
更新時間：11:04 2026-07-22 HKT
發佈時間：11:04 2026-07-22 HKT

當下冷清的工商物業市場仍有「獲利個案」，九龍灣豐隆工業中心5個單位，以3000萬易手，物業由資深投資者楊達潮持有，楊被視為「神級」投資者，數十年搜羅無數物業，早年只買不賣。不過，十年前市況暢旺時，他突然改變策略，放售大批物業；早前楊氏年邁仙遊，是次九龍灣工廈首度以遺產貨推出。

高峰期持逾500項物業

市場人士透露，楊達潮為一名低調投資者，尤其鍾情回報高的工廈，由於有入冇出，被代理稱為「貔貅楊」，旗下太平集團地產於高峰期持有逾500個物業，除了工商舖、還有豪宅以及嘉湖山莊、黃埔花園、愉景灣等大屋苑單位，多年來單是租金收入，已累積豐厚財富，楊氏向來「只買不賣」，代理不容易做他的生意。

不過10年前，於2016年市況熾熱之時，他的策略突然改變，放售住宅及工商舖物業逾百個，涉資逾25億（當時市值），似乎有適時套現的意味。

當時，楊達潮還表示，這一批逾百項的物業，僅佔集團所持單位數目約20%。

豐隆工廈作價3000萬

至於最新沽售的為九龍灣宏光道4號豐隆工業中心，由後人首次沽售遺產貨，涉及7樓7至11號共5個單位，建築面積由2417至3008方呎，合共約13482方呎，以3000萬易手，呎價2225元。

據了解，楊達潮於2005年10月以1148.5萬購入該物業，現時由後人沽售，持貨至今逾20年，帳面獲利約1851.5萬，升值逾1.6倍。

年初至今共套逾2億

雖然曾大手放售物業，過去10年亦未見沽貨迅速，2024年沽售一批豪宅套現1.1億；上月以4500萬元沽東半山豪園。

楊達潮家族年初至今連沽4伙豪宅，共套現逾2億。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
謝賢離世丨好友公開四哥晚年從未曝光居家照 零打扮休養星味依然 後輩輪流到豪宅探望
謝賢離世丨好友公開四哥晚年從未曝光居家照 零打扮休養星味依然 後輩輪流到豪宅探望
影視圈
2小時前
長者銀行福利2026｜60歲以上專享！全港12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
長者銀行優惠2026｜60歲以上專享福利！12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
生活百科
18小時前
謝賢離世丨四哥父子受訪片掀討論 謝霆鋒向父撒嬌「冇咗你唔掂」 一句惹哭網民：你好本事
謝賢離世丨四哥父子受訪片掀討論 謝霆鋒向父撒嬌「冇咗你唔掂」 一句惹哭網民：你好本事
影視圈
12小時前
國產AI「四大天王」崛起 掌握逾萬億商業王國 月之暗面楊植麟僅34歲最年輕
國產AI「四大天王」崛起 掌握逾萬億商業王國 月之暗面楊植麟僅34歲最年輕
投資理財
5小時前
謝賢離世丨《星島頭條》獨家報導四哥離世日子 田啟文證前輩7月16日過身：低調處理
04:49
謝賢離世丨《星島頭條》獨家報導四哥離世日子 田啟文證前輩7月16日過身：低調處理
影視圈
12小時前
公屋出身新人「天價」禮金引議？ 女方家長開大口叫價168萬 新郎父嬲爆1句反駁 網民：嫁女定賣女呀
公屋出身新人「天價」禮金引議？ 女方家長叫價168萬 新郎父嬲爆1句反駁 網民：人口販賣嚟
生活百科
18小時前
杭州圖書館︱流浪漢入內遭投訴 館方18年前神回覆再熱傳：你有權選擇離開
杭州圖書館︱流浪漢入內遭投訴 館方18年前神回覆再熱傳：你有權選擇離開
即時中國
4小時前
由幼童到基層家庭：馬會構建社區護齒防線
社會資訊
2026-07-20 15:27 HKT
深圳氣象台預測，未來一星期，或有颱風於廣東省登陸。
颱風「紅霞」打到嚟？ 深圳氣象台：7‧26前後廣東登陸
即時中國
16小時前
苗金鳳設靈丨黃文慧徐寶鳳到場弔唁 高雄送別好拍檔 哽咽談謝賢：曾經幫過我
06:04
苗金鳳設靈丨黃文慧徐寶鳳到場弔唁 高雄送別好拍檔 哽咽談謝賢：曾經幫過我
影視圈
16小時前