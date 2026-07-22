九龍灣工廈20年升值1.6倍 「只買不賣」傳奇落幕 「神級投資者」沽遺產貨

當下冷清的工商物業市場仍有「獲利個案」，九龍灣豐隆工業中心5個單位，以3000萬易手，物業由資深投資者楊達潮持有，楊被視為「神級」投資者，數十年搜羅無數物業，早年只買不賣。不過，十年前市況暢旺時，他突然改變策略，放售大批物業；早前楊氏年邁仙遊，是次九龍灣工廈首度以遺產貨推出。

高峰期持逾500項物業

市場人士透露，楊達潮為一名低調投資者，尤其鍾情回報高的工廈，由於有入冇出，被代理稱為「貔貅楊」，旗下太平集團地產於高峰期持有逾500個物業，除了工商舖、還有豪宅以及嘉湖山莊、黃埔花園、愉景灣等大屋苑單位，多年來單是租金收入，已累積豐厚財富，楊氏向來「只買不賣」，代理不容易做他的生意。

不過10年前，於2016年市況熾熱之時，他的策略突然改變，放售住宅及工商舖物業逾百個，涉資逾25億（當時市值），似乎有適時套現的意味。

當時，楊達潮還表示，這一批逾百項的物業，僅佔集團所持單位數目約20%。

豐隆工廈作價3000萬

至於最新沽售的為九龍灣宏光道4號豐隆工業中心，由後人首次沽售遺產貨，涉及7樓7至11號共5個單位，建築面積由2417至3008方呎，合共約13482方呎，以3000萬易手，呎價2225元。

據了解，楊達潮於2005年10月以1148.5萬購入該物業，現時由後人沽售，持貨至今逾20年，帳面獲利約1851.5萬，升值逾1.6倍。

年初至今共套逾2億

雖然曾大手放售物業，過去10年亦未見沽貨迅速，2024年沽售一批豪宅套現1.1億；上月以4500萬元沽東半山豪園。

楊達潮家族年初至今連沽4伙豪宅，共套現逾2億。