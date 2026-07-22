5月私宅落成量809伙 按月減少逾59%

屋宇署資料顯示，5月私人住宅落成量錄809伙，較4月2009伙，按月大減約59.7%，主要落成項目包括西沙SIERRA SEA 2A期，涉及727伙。市場人士預期，落成高峰期已過，政府積極推地可助中長期供應穩定。

佔全年目標約25.8%

首5個月累計，私宅落成量只有4382伙，較去年同期7426伙，按年減少約41%，並且創自2019年後7年同期新低。若與差餉物業估價署預測今年全年落成量16975伙目標比較，佔約25.8%。

5月542伙動工

動工量方面，5月全港共有6個私人住宅項目動工，合共涉及542伙，較4月的3伙大增，為近4個月最多；今年首五個月私宅動工量累計2323伙，較去年同期的3169伙，減少近27%，創16年同期新低。

美聯分析師岑頌謙指出，全年落成量與預測目標差距逐漸收窄，但即使最終能達標，全年落成量仍按年減少約8%，反映落成高峰期已過，建議政府趁市況回暖積極推地，有助維持中長期供應穩定，助樓市健康發展。

值得留意，今年首5個月面積1722方呎或以上的E類大單位僅落成11伙，與差估署預測全年E類單位落成量126伙目標相比，只佔約8.7%。岑頌謙認為，大單位供應偏少，而相關需求則相當強勁。在高淨值人口持續流入、家族辦公室落戶等因素支持下，豪宅物業及大型單位需求可望維持活躍，將連續兩年出現超額吸納。