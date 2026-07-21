油麻地二線街舖668萬易手 六年慘輸近千萬 「價錢平解決一切」

油麻地二線街道咸美頓街一個地舖易手，作價僅668萬，原業主於2020年疫情期間豪爽入市，持貨6年帳面慘輸912萬，物業跌幅約57%。有業內人士坦言該舖缺點多，「只有價錢平才可解決一切」。

油麻地咸美頓街14至20號（砵蘭街86至88號）地下88號舖，以668萬易手，建築面積約400方呎，呎價1.67萬，租客包滿意，該廈樓齡63年，月租3.2萬至2027年4月，新買家料回報5.7厘。原業主於2020年11月以1580萬買入該舖，持貨6年帳面虧損912萬，跌幅57.7%。

近港鐵站「但消費力好弱」

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，該舖實用面積約320呎，門闊約13呎，深約25呎，按差估署平均商舖回報4厘計算，該舖月租約2.2萬。他續說，該舖位面向砵蘭街，接近咸美頓街，也接近碧街油麻地港鐵站， 對面為公園仔，雖然接近港鐵站，看似方便，可惜現實未如預期，該地段消費力好弱，人流品流亦比較複雜，旁邊吉舖多，「當然，價錢平可以解決所有問題。」

李根興表示，該舖位面雖然接近港鐵站，看似方便，可惜現實未如預期，該地段消費力好弱，人流品流亦比較複雜。

旺角廣東道舖620萬售

同樣600多萬，放在旺角廣東道「更加好用」，可買更大的舖位。旺角廣東道1146至1152號兆豐大樓地下E號舖，建築面積約750方呎，以620萬易手，呎價8267元，租客宏記建築材料，這幢樓齡約59年的老牌大廈，原業主早在2006年11月以670萬購入上述舖位。豈料「長線持有」不一定包賺，持貨整整20年，帳面竟要蝕50萬，物業價值縮水約7.5%。若按差估署地產舖位約4厘的回報率推算，該舖現時月租約20667元。

「長線持有」不包賺

有業內人士指，以前只要樓市暢旺，裝修工程多，建材店自然生意興隆，但近年受網購衝擊及港人北上消費等因素影響，產業鏈的互動效應大不如前。不過，業內人士亦補充，用620萬就能買到旺角700多呎的地舖，價格確實相當貼地，此成交價十分真實反映現時市道的低迷狀況。

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