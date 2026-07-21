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上環住宅地盤放售 長情業主持貨半世紀

樓市動向
更新時間：11:40 2026-07-21 HKT
發佈時間：11:40 2026-07-21 HKT

世邦魏理仕獲遺產執行人委託，以私人協商形式代理出售上環樓梯臺6至8號住宅地盤，物業由家族自1976年持有逾半世紀，意向價9600萬，呎價重返十年前水平。

意向價9600萬

該地盤坐落上環半山，為999年期地契與規劃，地盤面積約2479方呎，規劃為住宅（丙類），最高地積比可達5倍，可總樓面約12395方呎，以意向價計算，每呎樓面地價7745元，限高12層，適合打造中低密度豪宅。地盤距離堅道僅相隔一幢樓，直達樓梯街，數分鐘即達中半山豪宅區。由於地盤已交吉，可即時動工，買家購入後可即時入則及興建，大大幅縮短發展周期，迅速釋放價值。

世邦魏理仕香港資本市場部副董事黃鴻洸表示，該物業毗鄰均為單一業權物業，長遠具併購擴大地盤潛力。物業位處中西區名校網，涵蓋多間傳統名校與國際學校，日後重建住宅，對家庭買家極具吸引力。

 

 

 

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