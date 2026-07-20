天瀧4房大宅4790萬沽 南首連錄成交

新盤銷情持續，恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，部門旗下的啟德天瀧及九龍城南首都錄成交，售出的2伙共套現約5700萬，其中啟德天瀧4房大宅以4790萬成交。

韓家輝說，啟德天瀧自推出以來反應熱烈，一直備受追捧，新售出1座12樓B室，面積1258方呎，為4房2套間隔，成交價4790萬，成交呎價38076元。項目推出至今全盤累售308伙，連車位合共套現約128.5億。

南首連續3日錄得成交

南首售出27樓A7室，面積262方呎，成交價$617.4萬元 ，成交呎價23,565元。

同系九龍城南首連續3日錄得成交，套現逾2133萬元，今日售出27樓A7室，面積262方呎，成交價$617.4萬元 ，成交呎價23,565元。南首全盤累售305伙，佔可供發售單位98%，套現約16.5億元。

海日灣連售2伙

億京旗下大埔白石角海日灣近日銷情加快，今日連售2伙，套現6455.7萬，其中Court A的1座1樓A室，為面積1597方呎的4房2套單位，以3454.2萬成交，呎價約21629元；同日另售出相鄰的Court A 1座1樓B室，面積1411方呎，屬於3房1套間隔，以3001.5萬售出，呎價約21272元。市場消息指，兩個單位由同一組買家購入。

大埔白石角海日灣昨日連售2伙，共套現6455.7萬。

受到政府落實白石角港鐵站新選址帶動，海日灣及海日灣II本月交投趨增，本月至今已售出約20伙，套現超過4.64億。

啟德海灣獲大手購2伙

嘉華、會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣2期據悉亦有大手客入市，一組買家斥資2227.8萬購入2伙2房單位，其中1C座3樓C室，面積550方呎，2房連儲物房戶型，以1178萬售出，呎價21418元；以及1C座3樓B室，面積486方呎，為2房連梗廚設計，成交價1049.8萬，呎價約21601元。

新世界與遠東合作發展的啟德栢蔚森II今日亦添成交，單位為3座22樓K室，面積393方呎，屬2房間隔，單位以961.2萬售出，呎價24458元。整個栢蔚森系列本月成交不俗，迄今已售出10伙，套現超過8100萬。