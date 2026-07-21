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「幸福北都」不能只有創科與住宅｜霍啟剛

樓市動向
更新時間：06:00 2026-07-21 HKT
發佈時間：06:00 2026-07-21 HKT

上期專欄談到，有議員倡議在北部都會區先行先試，提高公私營房屋的單位面積和人均居住面積，讓港人「住大啲、住好啲」。但亦有人擔心，有關做法可能導致公屋輪候時間延長、居屋中籤比率下降和單位售價上升，對渴望「上樓」或「上車」的家庭未必有利。再者，通過提高地積比率來增加居住樓面，也可能會令樓宇越起越密、加重交通負荷、減少公共及綠化空間，以至影響到各類社區配套的提供，包括筆者最關注的文化及體育設施。

筆者早前出席由理工大學舉辦的「北都未來論壇」，與來自不同界別的專家就「美麗北都」進行分享。大家都認同開發北都的主要目的為發展創科產業和增加房屋供應，但要做到真正宜居、宜業、宜學、宜遊的「美麗北都」或「幸福北都」，不能只有創科企業和住宅單位。

「文明基建」成新趨勢

近年落成的西九文化區。
近年落成的西九文化區。

北都發展的「基建先行」原則，所指的基建不應只包括硬建設，充足和多元化的文娛康體軟硬件，也是作為現代化都會區所必備的「文明基建」。否則不單區內居民的幸福感會大打折扣，也難以吸引更多創科人才與企業落戶。近年落成的西九文化區及啟德體育園，對香港的文體產業發展，還有旅遊、經濟和民生帶來的效益也是有目共睹。

此北都毗鄰深圳，在規劃文體設施以至其他生活配套時，不能單純計算區內有多少人口，而不理會在大灣區生活的港人以至訪港內地旅客的服務需求。兩地政府亦要避免過度重複建設，互相「搶客」。這正是國家「十五五」規劃所強調的「深化區域協同發展」。

霍啟剛
立法會體育、演藝、文化及出版界議員

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